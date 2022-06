Hoje é Dia: cinema brasileiro celebra 124 anos da primeira filmagem

Quando as luzes se apagam, um feixe de magia chega à telona. Daquela poltrona, viaja-se para um mundo tão novo capaz de encontrar histórias distantes ou mesmo um embarque para dentro de cada um de nós.

O fazer cinematográfico no Brasil, que promove, em telonas e telinhas, um encontro com a cultura nacional, começou no dia 19 de junho do ano de 1898. Foi naquela data que o ítalo-brasileiro Afonso Segreto (1875 - 1919), considerado o primeiro cineasta nacional, filmou a Baía da Guanabara, quando estava a bordo do navio Brèsil.

Ele voltava da França, onde aprendeu técnicas de filmagem. O feito fez com que o dia 19 de junho se transformasse no Dia do Cinema Nacional. Outra data também é comumente celebrada pela sétima arte, o 5 de novembro (em 1896, houve a primeira exibição pública).

As históricas filmagens de junho de 1898 inspiraram o pioneiro para o documentário A Praia de Santa Luzia , realizado em parceira com o irmão dele, o empresário Paschoal Segreto.

O acervo das produções daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)guarda preciosidades da história da sétima arte no Brasil.

ATV Brasilguarda espaço em sua grade para o filme nacional, como é o caso das obras de Mazzaropi ( saiba mais sobre o multiartista em reportagem daAgência Brasil).

O ProgramaCaminhos da Reportagem, daTV Brasil, já esmiuçou a vocação do cinema brasileiro para fazer história.

A atração explica que o reconhecimento em todo o país e também no exterior movimenta o mercado cinematográfico desde que a genialidade dos realizadores brasileiros ganhou equipamento e recursos.