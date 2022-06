Sábado também é dia de se vacinar contra a covid-19

Nove pontos de vacinação estão disponíveis para imunizar a população neste sábado (18). Os locais distribuídos contemplam todas as regionais de saúde do Distrito Federal. A distribuição faz parte dos esforços da Secretaria de Saúde para ampliar a quantidade de pessoas com o ciclo vacinal completo, que imunizou na quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, 4.459 pessoas e na sexta, outras 20.418, em 77 salas de vacinação.

Paulo Ribeiro Melo com os filhos Paulo Ricardo, 12 anos, e Paulo Roberto, 10 anos, que tomaram a primeira dose da vacina neste sábado | Fotos: Tony Winston/Agência Saúde DF

Veja aqui onde se vacinar.

O técnico de sistemas, Paulo Ribeiro Melo, 44 anos, aproveitou a abertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 do Gama para levar os filhos, Paulo Roberto, 10 anos, e Paulo Ricardo, 12, para tomar a vacina. “Durante a semana fica complicado trazer. Chego em casa tarde, e para sair com os meninos é bem difícil”, explicou.

“Peço que a população também faça a adesão e busque as vacinas. Os profissionais estão trabalhando sábado e feriado com a intenção de vacinar o maior número de pessoas” Lucilene Florêncio, secretária de Saúde

Os dois tomaram a primeira dose hoje. “Foi aqui perto de casa e acho muito importante que tenha vacina no final de semana e também à noite”, afirma Paulo Ribeiro. A Secretaria de Saúde disponibiliza a vacinação de segunda a sexta-feira até as 22 horas na UBS 1 da Asa Sul.

A funcionária de empresa de transporte Lília Oliveira, 42 anos, elogiou a iniciativa do GDF de vacinar no feriadão. “No meio da semana, nem sempre dá para conseguir liberação do trabalho, mas também prefiro tomar no final de semana, porque se tiver algum tipo de reação fica melhor de descansar”.

“Vacina precisa estar no braço das pessoas, não armazenada na geladeira. Vamos fazer a nossa parte e precisamos que a população também faça a sua”, afirmou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. O DF dispõe de todos os tipos de imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer.

Além de pessoas acima dos 40 anos, a segunda dose de reforço está disponível para todos os profissionais de saúde, inclusive gestantes

“Peço que a população também faça a adesão e busque as vacinas. Os profissionais estão trabalhando sábado e feriado com a intenção de vacinar o maior número de pessoas. Por isso também é tão importante que a população queira ir. Vamos atender a todos”, disse a gestora da Saúde.

O coordenador da Atenção Primária à Saúde, Fernando Erick Damasceno, defende que, para o enfrentamento da situação sanitária atual, a vacinação ainda é a principal estratégia de contenção eficiente e comprovada. “Temos que reforçar a ideia da imunossenescência, que é a diminuição da eficiência principalmente em populações de faixas etárias mais avançadas a partir do sexto ou sétimo mês”, explica.

Ações para ampliar a vacinação

Para garantir ainda mais proteção às pessoas, a Secretaria de Saúde liberou a segunda dose de reforço para pessoas maiores de 40 anos nessa semana. “Completar esse reforço é importantíssimo para a população se proteger contra o vírus. É essa cobertura vacinal que tem garantido o um baixo número de internações e de óbitos mesmo com o aumento do número de casos”, conclui a secretária Lucilene Florêncio.

Além de pessoas acima dos 40 anos, a segunda dose de reforço está disponível para todos os profissionais de saúde, inclusive gestantes. Adolescentes a partir dos 12 anos podem receber a primeira dose de reforço. Para as crianças de 5 a 11 anos estão disponíveis vacinas para primeira e segunda dose.

*Com informações da Secretaria de Saúde