Encerra no dia 22 as inscrições para 75 vagas para bolsa de estudos na UDF

Restam poucos dias para participar do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos, uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). A chance de disputar uma das 75 vagas oferecidas pela instituição se encerra na próxima quarta-feira (22). A oportunidade é voltada para servidores públicos efetivos, empregados públicos do Distrito Federal e ex-alunos da rede pública do DF.

As inscrições para o programa devem ser feitas na página da Escola de Governo . São disponibilizadas bolsas integrais para 21 cursos do centro universitário. Entre eles, estão as graduações em direito, administração, biomedicina, contabilidade, fonoaudiologia, pedagogia e letras português/inglês.

O processo seletivo para iniciar as aulas já no segundo semestre deste ano terá critérios distintos para funcionários públicos e sociedade civil. No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, a assiduidade, o número de dependentes, a remuneração e o nível de escolaridade.

Para os concorrentes da sociedade civil, as exigências incluem a conclusão dos três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF; ter obtido média mínima de 400 pontos na edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); e comprovar hipossuficiência de renda familiar.

O acordo entre o GDF e a UDF existe desde o fim da década de 1960 e vem sendo aprimorado a cada edição. O objetivo é ampliar, entre servidores e sociedade civil, o acesso totalmente gratuito ao ensino superior. Atualmente, cerca de 400 alunos são bolsistas do programa.

Serviço

Programa de Concessão de Bolsas de Estudo, junto ao Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF)

2º semestre de 2022

Inscrições até quarta-feira, 22 de junho

Página oficial do programa: clique aqui