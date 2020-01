Jovem leva pontos após ser mordida por cachorro durante foto

Lara ainda conta que "já conhecia o cachorro, apesar de não frequentar o lugar com frequência", e relata que foi operada na quarta-feira, 15, pela noite. Segundo ela, Kenai, que tem 10 anos, nunca havia mordido ninguém desta forma antes.

Em entrevista ao TN de 10 a 14, do canal argentino Todo Noticias, Lara falou sobre o episódio:"Estou bem. Estava na casa de meu amigo. Tinha muitas pessoas lá, e havia um cachorro muito lindo, Kenai. Gosto de cachorros e quis tirar uma foto, mas não deu certo."

Ela ainda chegou a mostrar parte de seu rosto, após ter levado alguns pontos. No dia seguinte, a jovem tranquilizou seus seguidores afirmando que o cão não havia sido sacrificado.

Lara Sanson, da cidade de Tucúman, postou o registro do momento. Primeiro, aparece sorridente ao lado do cão, chamado Kenai. Em seguida, a câmera capta o exato momento em que o animal dá a mordida.

Uma jovem argentina chamou atenção no Twitter após publicar uma sequência de fotos ao lado de um cachorro , que, em determinado momento, mordeu seu rosto.

