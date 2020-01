Após recusar recompensa, mulher que encontrou carteira de pecuarista ganha materiais para concluir construção de casa em Cerejeiras

Maria Aparecida Alves, de 37 anos, moradora do bairro Eldorado, em Cerejeiras, encontrou uma carteira, na qual, além dos documentos pessoais e cartões bancários, havia a quantia de R$ 1.172,00 em dinheiro.

Maria encontrou a carteira na tarde da última segunda-feira, 13, no centro de Cerejeiras, ela levou a carteira para casa e conseguiu um número que poderia ser do proprietário e adicionou no WhatsApp.

No dia seguinte, Renan Corrêa Ferraz, de 42 anos, que havia perdido a carteira, entrou em contato com a dona de casa que tem dois filhos, um de 4 anos e outro de 6, e seu marido trabalha como servente de pedreiro, foi até a casa dela para pegar a carteira.

Entretanto, Renan que é pecuarista, deu em forma de recompensa para Maria R$ 350,00 – mas a dona de casa que é evangélica não aceitou.

Contudo, o fazendeiro para agradecer a família por ter sido tão generosa, resolveu fazer uma ação louvável, vendo que a casa de Maria não está totalmente pronta, foi até uma loja de materiais de construção, comprou quatro metros de areia e 24 sacos de cimento de 25 quilos, para Maria e seu esposo terminar de construir a casa, além disso, o pecuarista afirmou que assim que obra estiver concluída irá doar a tinta para pintura.