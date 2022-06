Recapeamento de ruas garantem mais mobilidade em São Sebastião

Cerca de 1,5 km de estradas de terra do núcleo rural Morro da Cruz, em São Sebastião, estão transitáveis novamente. Equipes do programa GDF Presente intensificaram os serviços de reforma das vias, castigadas por buracos e desniveladas. A ação faz parte de uma série de pedidos da comunidade local registrados junto à Ouvidoria do GDF.

A Rua 19, que corta a comunidade, passou pelos serviços de terraplanagem e assentamento de resíduos de construção civil, material doado pelo SLU | Fotos: Divulgação/GDF Presente

A Rua 19, que corta a comunidade, passou pelos serviços de terraplanagem e assentamento de resíduos de construção civil (RCC), material doado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). De acordo com a moradora e líder comunitária Tiane Cruz, 63 anos, a situação da avenida estava caótica. “Era muita poeira invadindo as casas. Agradecemos ao governo por ter mandado as máquinas e que possam vir mais benfeitorias, com fé em Deus”, enseja a aposentada. A administração regional também participa dos trabalhos.

Segundo o coordenador do Polo Leste do programa, Leandro Cardoso, uma retroescavadeira, uma patrol, um caminhão-pipa e um caminhão trucado–responsável por transportar o RCC–foram usados na operação. A época de estiagem é a melhor para esse tipo de serviço, lembra ele. “Já estivemos no local, mas não foi possível corrigir todas as avenidas depois que as chuvas se encerraram. Agora, com o tempo mais seco, vamos recapear um trecho de 1 km desta rua”, afirma.

Regularização em andamento

O Morro da Cruz, que conta com aproximadamente 25 mil habitantes, vem se expandindo rapidamente. Há pouco mais de um ano, o Governo do Distrito Federal encaminhou à Câmara Legislativa projeto de lei complementar (PLC) para a regularização fundiária urbana da região.

A entrada do bairro Vitória foi reformada para dar mais conforto à população

Conforme explica o administrador Ataliba Rodrigues, a Rua 19 é crucial para a mobilidade do núcleo rural. Diariamente, ônibus escolares, caminhões do serviço de limpeza, veículos e pedestres passam por ali. Segundo Rodrigues, operários também trabalham no momento na recuperação da via de acesso ao bairro Vitória, vizinho ao Morro da Cruz. A pista tem cerca de 500 metros.

“O bairro fica às margens da avenida São Sebastião, que é asfaltada. Mas, o acesso ainda não é pavimentado. Reformamos essa entrada para dar mais conforto à população”, finaliza.