Concurso de saltos reúne policiais e amantes do hipismo no DF

O quartel do Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar, no Riacho Fundo, teve uma sexta-feira (17) movimentada. Uma cerimônia marcou a abertura de mais uma edição do concurso de saltos a cavalo Coronel Rabelo. Torneio tradicional entre os militares desde 1985, o evento ocorre até o próximo domingo (19) e terá a participação de 185 conjuntos (cavalos/cavaleiros).

Iniciado nesta sexta (17) o concurso de saltos a cavalo Coronel Rabelo | Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

O regimento–uma espécie de batalhão–completa 40 anos de serviços em 2022. Policiais militares, bombeiros, membros da Casa Militar do DF, além de praticantes do hipismo na capital prestigiaram a abertura, ao som da Banda de Música da PMDF. Um desfile pela pista de grama também foi realizado, antes do início das provas.

O comandante-geral da RPMon da Polícia Militar, coronel Fábio Vieira, diz: “Estamos oferecendo à sociedade a oportunidade de viver momentos diferentes e incríveis com o concurso de saltos e muito lazer”

“Nosso regimento é uma unidade tradicional que oferece o policiamento montado e ostensivo aos brasilienses. E, até domingo, estamos oferecendo à sociedade a oportunidade de viver momentos diferentes e incríveis com o concurso de saltos e muito lazer”, explicou o comandante-geral da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira. O comandante, por sinal, vai saltar na prova com obstáculos de 1 metro.

Além dos representantes da capital, também estão competindo conjuntos das polícias militares de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Alagoas, Pará e Bahia e atletas civis. Entre eles, a delegação de Minas Gerais com seus cinco cavaleiros, membros do Regimento Alferes Tiradentes.

O tenente Thiago Rosa, 32 anos, está há oito anos na polícia montada mineira e esteve pela primeira vez em Brasília. “O hipismo é uma das bases do treinamento da equitação policial militar. Por isso, é de extrema importância a prática do esporte, pois ele baliza a nossa atuação na segurança pública”, ressaltou.

O tenente Thiago Rosa, da polícia montada mineira, participa pela primeira vez do evento em Brasília

As provas do concurso, com saltos nas pista de grama e areia, não são mera festividade. Elas contam para os rankings da Confederação Brasileira de Hipismo e Federação Hípica de Brasília (FHBr). E o concurso oferece uma premiação de R$ 16,4 mil aos vencedores. No sábado (18), será dia de lazer: o ‘Dia Feliz’ terá diversas atrações para a criançada, como passeio a cavalo, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. A entrada é franca.