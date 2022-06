Contêineres abrigam escritórios e depósitos no Túnel de Taguatinga

A obra do Túnel de Taguatinga é movimentada. Por dia, de 120 a 200 pessoas trabalham nas fases 2 e 3 da construção, trecho que vai da metade da passagem subterrânea até a Avenida Samdu. São operários, equipe de compras, além de várias gerências. Você saberia dizer em que local esses profissionais fazem suas refeições? E quando precisam ir ao banheiro, para onde se dirigem? E quem usa computador para trabalhar, como faz?

São 25 contêineres, cada um com 15 m² de área | Fotos: Lúcio Bernardo Jr.

Dentro do canteiro de obras do túnel, uma mini cidade feita de chapas de aço atende, de forma improvisada, as necessidades dos trabalhadores de diferentes setores da construção. São 25 contêineres, cada um com 15 m² de área, que podem ser unidos em estruturas duplas ou triplas de acordo com a demanda.

A equipe administrativa, por exemplo, ocupa nove deles – os 27 profissionais da área precisam de mesa, cadeira, computador e toda a estrutura de um escritório.

Para a engenheira Giovana, trabalhar entre paredes de aço não é ruim

Para a engenheira de planejamento Giovana Assis, a rotina de quem trabalha dentro de um contêiner tem algumas particularidades.

“Por mais que a gente passe pano no piso todos os dias, é difícil manter o ambiente limpo. Afinal, estamos no meio de uma obra”, comenta. “Os computadores são os que mais sofrem com a poeira – eles precisam de manutenção a cada três meses.”

De resto, a engenheira garante que trabalhar entre paredes de aço não é ruim. “Temos banheiro na nossa sala e a internet costuma funcionar bem”, observa Giovana.

Everaldo Barros diz que há as estruturas administrativas, o refeitório, os banheiros e os depósitos

De acordo com o engenheiro civil Everaldo Barros, a maioria dos contêineres têm ar-condicionado. “Quando não contam com o aparelho, a ventilação é feita pela janela”, afirma.

“Além das estruturas administrativas, temos ainda cinco contêineres formando o refeitório, quatro para os banheiros e sete usados como depósito”, informa.