Governo libera o início de obras de melhorias na estrada vicinal Coronel Sezefre

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta sexta-feira (17), na capital, as obras do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para recuperação e melhorias da estrada vicinal Coronel Sezefredo Fagundes, que liga São Paulo a Mairiporã. Além disso, Rodrigo entregou 26 novas ambulâncias que vão atender pacientes do SUS em toda a Região Metropolitana de São Paulo.

“Estamos dando ordem de serviço para o início de obras de uma rodovia que liga São Paulo até Mairiporã, a Coronel Sezefredo, uma ligação secundária importante das duas cidades”, disse Rodrigo Garcia.

Com investimento de R$ 21 milhões para melhorias em um trecho de 11,5 km de extensão, a obra vai gerar mais de 100 empregos diretos e indiretos.

As obras integram o programa Novas Estradas Vicinais e vão garantir melhora na mobilidade, na logística e também trazer mais conforto e segurança para a população.

Em todo o estado, o Governo de São Paulo executa o maior programa de construção, recuperação e asfaltamento de estradas da história, com investimentos de R$ 11,1 bilhões em mais de 10,2 mil km de 918 rodovias pelos programas Estrada Asfaltada e Novas Estradas Vicinais.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Saúde

O investimento para aquisição dos veículos foi de R$ 6,8 milhões, por meio do programa Nova Frota. Todas as ambulâncias são equipadas para atendimentos de primeiros socorros e emergência e capacidade para sete lugares, incluindo o motorista. Todos os veículos foram entregues pelo Estado com documentação completa e tanque de combustível cheio.

“É um investimento importante e que irá reforçar a assistência aos pacientes da capital e Região Metropolitana. São veículos novos e equipados, que darão ainda mais segurança no transporte da população entre as unidades de saúde”, afirmou Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde.