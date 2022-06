Eita, que a festança vai ser danada de boa!

Muita folia, comilança e diversão. A chegada dos meses de junho e julho em todo o Brasil é sinônimo de festa garantida e animação de montão. No DF, claro, não será diferente, com a alegria pipocando em arraiais de regiões administrativas. Nesta sexta (17), por exemplo, o arraial vai ser animado, das 16h às 20h, no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do Recanto das Emas.

Depois de dois anos, a quadrilha Arroxa o Nó voltará a se apresentar na Praça Central do Paranoá | Foto: Divulgação/Quadrilha Arroxa o Nó

As festividades juninas também se estenderão aos outros COPs do DF. As unidades de Samambaia e São Sebastião ainda vão definir uma data para a realização do evento.

“A promoção de esporte e lazer por meio dos nossos Centros Olímpicos e Paralímpicos é uma forma de oportunizar saúde e qualidade de vida para a população. Os festejos juninos são sempre alegres, divertidos e um bom momento para confraternizar”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira. “Dentro das nossas unidades esportivas, os eventos são realizados para o desenvolvimento social e do bem-estar da comunidade”, afirma.

Neste sábado (18), os encontros vão acontecer nos COPs do Gama e do Riacho Fundo, com atrações como brinquedos infláveis, pesca com brindes, cachorro-quente, canjica e pipoca. Tudo de graça. “É uma grande alegria receber essa festa junina tão especial no Riacho Fundo, graças à parceria em prol de mais lazer, saúde e qualidade de vida em nossa cidade junto com a equipe do COP e da Secretaria de Esportes”, agradece a administradora Ana Lúcia Melo.

“Depois da pandemia e do retorno às aulas é o primeiro grande evento realizado no espaço para a comunidade carente, é um momento de confraternização importante”, salienta o coordenador do COP do Riacho Fundo, Wagner Alquimim.

DF terá vários eventos gratuitos para celebrar o São João | Foto: Kléber Lima/SescDF

O forró vai correr solto também em outros locais, com apoio das administrações regionais. No dia 25 de junho, na Praça Central do Paranoá, a tradicional quadrilha do Arroxa o Nó promete animar um público estimado de 10 mil pessoas. Com mais de 140 integrantes, o grupo celebra mais de 20 anos de estrada na cidade.

“Depois de dois anos só de live, ter agora presença do público é superpositivo”, comenta o gerente de cultura e esporte e lazer do Paranoá, Wagner Teixeira Lima. “Está todo mundo voltando para matar a saudade, comer canjica, beber quentão e dançar um bom forró com banda ao vivo, quadrilha é isso, esse calor, essa energia”, emenda o gestor, também marcador da quadrilha do Arrocha o Nó.

Ainda no Paranoá, só que na Quadra 12 da cidade, nos dias 9 e 10 de julho, acontece o badalado Arraiá Brilho do Luar, com mais de três décadas de tradição na cidade. No fim de semana seguinte, nos dias 15 e 16, o frevo vai comer solto na Quadra 23, no famoso arraiá da Dona Ivonete.

No Itapoã, em celebração aos 17 anos da cidade, que será comemorado no próximo dia 7 de julho, acontece, entre os dias 1 e 3 do mês, das 18h às 23h, o Arraiá Expo Artesan. “É um evento da comunidade que acontece pelo segundo ano consecutivo e ele marca o início dos festejos do aniversário da cidade. Vamos passar o mês inteiro comemorando com algumas atividades, e essa é uma dela”, anuncia o administrador Marcus Cotrim. “Vários comerciantes terão uma barraquinha, podendo mostrar seus produtos e fazer uma grande festa com a comunidade”, detalha.

Confira abaixo a programação de festas juninas no DF.

Recanto das Emas

Data: sexta (17)

Horário: das 16h às 20h

Onde: COP do Recanto das Emas

Gama

Data: sábado (18)

Horário: das 16h às 20h

Onde: COP do Gama

Riacho Fundo

Data: sábado (18)

Horário: das 8h às 12h

Onde: COP do Riacho Fundo

Planaltina

Data: 24 de junho

Horário: das 14h às 18h

Onde: COP de Planaltina

Estrutural

Data: 25 de junho

Horário: das 8h às 12h

Onde: COP da Estrutural

Santa Maria

Data: 25 de junho

Horário: das 16h às 20h

Onde: COP de Santa Maria

Paranoá

Quadrilha Arrocha o Nó

Data: 25 de junho

Horário: das 19h às 2h

Onde: Praça Central

Arraiá Brilho do Luar

Data: 9 e 10 de julho

Horário: 19h às 2h

Onde: Quadra 12 da cidade

Arraiá da Dona Ivonete

Data: 15 e 16 de julho

Horário: 19h às 2h

Onde: Quadra 23

Itapoã

Data: 1 a 3 de julho

Horário: das 18h às 23h

Onde: Km 2,5 da DF-250 (estacionamento em frente ao residencial Novo Horizonte)