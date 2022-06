4.459 pessoas se vacinam no feriado de Corpus Christi

“O vírus está circulando e o que nos garante não termos casos graves é a vacina” Lucilene Florêncio, secretária de Saúde

Aos 40 anos, a advogada Carla Betini foi a primeira pessoa da sua faixa etária a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 na Unidade Básica de Saúde 1, da Asa Sul, na manhã desta quinta-feira (16). “Eu estava ansiosa. Assim que o governador anunciou a dose de reforço para 40 anos, eu já me prontifiquei a vir”, contou. Ela elogiou o atendimento no feriado de Corpus Christi. “Como a gente trabalha no dia a dia, aproveitei o feriado para vir logo cedo”, disse.

Asa Sul registrou a maior quantidade de doses de vacina contra covid-19 aplicadas neste feriado | Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF

Das 9h às 17h, quatro unidades da Secretaria de Saúde aplicaram um total de 4.459 imunizantes, entre primeira dose, segunda dose, dose de reforço e segunda dose de reforço. A Asa Sul contabilizou a maior quantidade de doses aplicadas nesta quinta (1.325), seguida por Taguatinga (1.260), Ceilândia (997) e Sobradinho II (877).

“O vírus está circulando e o que nos garante não termos casos graves é a vacina”, afirmou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, que acompanhou a vacinação na UBS 2 de Sobradinho II. “Eu quero agradecer em público a todos os trabalhadores de saúde que entenderam a necessidade e o momento de fazermos essa oferta da vacina”, completou a gestora.

Carla Betini foi a primeira a receber a segunda dose de reforço da vacina UBS 1 da Asa Sul

A abertura de quatro locais de vacinação no feriado incentivou o bancário Benilvan Ferreira, de 54 anos, a receber a sua segunda dose de reforço. “É importante para aumentar a imunidade e proteger a gente dessa doença terrível”, opinou. Ele foi até a Unidade Básica de Saúde 5, em Taguatinga, onde o movimento foi tranquilo ao longo do dia.

Na UBS 2 de Ceilândia, próxima à estação de metrô com o nome da cidade, a instrutora de musculação Patrícia Ferreira, de 42 anos, fez questão de receber a segunda dose de reforço logo no primeiro dia de disponibilidade para a sua faixa etária. “Como eu trabalho com o público, sempre estou exposta ao vírus”, explicou.

Vacinação na UBS 1 da Asa Sul; nesta sexta-feira (17) haverá mais de 80 unidades de saúde abertas para quem quiser reforçar a proteção contra a covid-19

As unidades estão abastecidas com imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer. “Nós temos uma grande capacidade de distribuição e de logística. Na medida em que tem sido aplicados os imunizantes, nós temos equipes volantes que fazem a redistribuição”, detalhou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero. “Se ocorrer de faltar doses, nós recorremos ao Ministério da Saúde. O nosso interesse é vacinar o mais rápido possível. O importante é não reter doses, e sim vacinar toda a população”, afirmou o subsecretário.

Atendimento

Nesta sexta-feira (17), haverá mais de 80 unidades de saúde abertas para atender esse público, incluindo o drive-thru instalado na 612 Sul (com funcionamento até as 22h) e o ponto de vacinação na Rodoviária do Plano Piloto (que funciona das 7h às 20h). A segunda dose de reforço está disponível para quem tem 40 anos ou mais e profissionais de saúde. Já a primeira dose de reforço pode ser aplicada em quem tem 12 anos ou mais. Unidades de saúde também aplicam a primeira dose e a segunda dose, além da vacinação infantil.

Confira aqui a lista dos locais de vacinação.

À frente da Coordenação Atenção Primária à Saúde, o médico Fernando Erick Damasceno ressalta o trabalho para ampliar o número de locais de vacinação e capilarizar o atendimento em todo o Distrito Federal. “Na maioria das unidades básicas de saúde nós temos salas de vacina preparadas para incluir a vacinação contra a covid adulta e pediátrica na rotina de utilização”, afirmou.

O coordenador também ressaltou as parcerias firmadas ao longo da campanha de vacinação contra a covid-19, com Sesc, Associação Médica de Brasília e Conselhos Regionais de Saúde, entre outras. Agora, o foco é a cooperação internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde. “Isso significa não só a experiência trocada, mas também força de trabalho, tecnologias, novas estratégias e novos equipamentos para que a gente conseguir abordar essa campanha de forma mais qualificada, mais otimizada”, detalhou Fernando Érick Damasceno.

*Com informações da Secretaria de Saúde