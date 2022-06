SP libera recursos para Hospital Nardini e obras de infraestrutura e habitação no ABC

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta quinta-feira (16), em Mauá, o repasse de R$ 9 milhões ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini e liberou a reforma de 323 moradias em Diadema pelo Programa Viver Melhor. Em Embu-Guaçu, Rodrigo autorizou o início das obras de recuperação da estrada vicinal do Jaceguava e entregou as obras de melhorias na estrada do Cipó, que faz a ligação do bairro do Cipó à capital. Ele também anunciou recursos para infraestrutura urbana dos três municípios.

“Fico feliz de poder vir aqui realizar não só um sonho, mas cumprir também uma obrigação do Governo de São Paulo, que é apoiar os municípios no cuidado da saúde da nossa população”, afirmou Rodrigo.

O recurso utilizado para o custeio do hospital vai beneficiar cerca de 2,8 milhões de moradores da região. A unidade oferece atendimento de média complexidade e possui mais de 200 leitos entre clínica geral e UTI nas especialidades clínicas, cirúrgica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, psiquiatria e ortodontia.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Infraestrutura urbana

Rodrigo autorizou R$ 7 milhões para Mauá, que realizará obras de drenagem e canalização da interligação do piscinão do Centro ao córrego do Tamanduateí. Para a formalização deste convênio, a Prefeitura receberá apoio técnico da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) na elaboração do projeto executivo. A obra poderá ser desmembrada conforme a área de atuação ou intervenções pretendidas.

Em Diadema, o governador autorizou R$ 400 mil para o município realizar obras de recapeamento asfáltico em vias municipais. Já para Embu-Guaçu, Rodrigo autorizou R$ 4 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para pavimentação de vias urbanas de terra, no âmbito do programa Nossa Rua, R$ 250 mil para construção de calçadas acessíveis por meio do programa Cidade Acessível, R$ 750 mil para obras de conclusão da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Cristina e R$ 500 mil para demais intervenções de infraestrutura urbana.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Habitação

Rodrigo liberou a recuperação interna e externa de 323 domicílios inadequados localizados no assentamento precário Mulford, em Diadema. Serão investidos R$ 5,4 milhões para aprimorar as condições de habitabilidade, salubridade e acessibilidade às famílias com renda de até cinco salários mínimos. Criado em 2021, o Programa Viver Melhor é executado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) da Secretaria Estadual da Habitação.

“Eu não tenho dúvidas que vocês vão ter uma vida muito melhor. Eu sei a luta que é a vida de cada um de vocês e todo mundo que está aqui, seja na Prefeitura, seja no Estado, nós estamos aqui pra fazer isso, entregar política pública e entregar um sonho de dias melhores”, disse Rodrigo.

Os serviços abrangem a colocação de piso, revestimento, instalação de esquadrias, impermeabilização, restauração de telhados, reparos de drenagem, instalações elétricas e hidráulicas, conexão com rede de água e esgoto, e melhorias em acessos e áreas comuns do núcleo habitacional, entre outros. As fachadas das casas também são recuperadas e ganham pintura colorida projetada para revitalizar a paisagem local.

Estradas vicinais

O governador liberou ainda o início das obras de recuperação da estrada vicinal do Jaceguava, que liga Embu-Guaçu a São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Com investimento de R$ 25,9 milhões, serão realizadas melhorias em 13,5 km de extensão. Os trabalhos incluem a continuação da Rua Manoel Pires de Moraes e a Avenida Ernesto João Marcelino, executando assim, a recuperação completa da via, desde a Estrada Ecoturística de Parelheiros até Embu-Guaçu.

Rodrigo também entregou as obras de melhorias na estrada do Cipó (Luiz Mentone e Benedito J. Soares), que faz a ligação do bairro do Cipó, em Embu-Guaçu, à capital, com investimento de R$ 5,7 milhões. Entre os serviços executados está a recuperação em 5,8 kms da via, por meio do programa Novas Estradas Vicinais. Mais de 70 mil habitantes serão beneficiados nas duas cidades com a entrega dos serviços de modernização.