GDF vai construir complexo de viadutos no Jardim Botânico

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai implantar um complexo de viadutos entre a DF-001 e a DF-035, na região do Jardim Botânico, na subida da QI 23 do Lago Sul, sentido Esaf. No dia 14 de junho foi lançado edital para a abertura de processo licitatório, que vai contratar empresa especializada para a execução das obras, que estão estimadas em cerca de R$ 41 milhões.

Os recursos serão provenientes de convênios com órgãos do GDF. A previsão é que a obra tenha duração de 12 meses a partir de seu início. A abertura das propostas está prevista para ocorrer no dia 25 de julho.

Processo licitatório vai definir empresa que vai executar as obras do complexo de viadutos; abertura das propostas está prevista para o dia 25 de julho | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Para o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, esta é uma obra de grande importância por se tratar da região que mais cresce em todo o DF.

“As pessoas, para se locomoverem, ficam retidas justamente nesta descida para o Lago Sul para poder acessar o Plano Piloto. Então, toda aquela região do Jardim Botânico, bem como São Sebastião, Jardins Mangueiral, Alphaville e DF-140 – onde estamos realizando uma duplicação – será beneficiada”, ressaltou o presidente do DER. “Os motoristas que hoje ficam retidos nesse entroncamento entre a DF-001 e a DF-035, chamada de Esaf, terão mais fluidez e segurança, economizando tempo e ganhando assim mais qualidade de vida.”

O DER-DF lançou o edital com essas informações e agora os prazos contratuais para abertura do certame e escolha da empresa vencedora estão correndo. “Assim que definida a empresa, daremos a ordem de serviço para o início desta obra tão aguardada pela população do Distrito Federal. Estimamos que esse processo aconteça num prazo de até 70 dias para podermos iniciar as obras de construção deste complexo de viadutos do Jardim Botânico”, disse o presidente do DER-DF.

*Com informações do DER-DF