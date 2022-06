Adote uma Praça reforma parquinho infantil e estacionamento no Gama

Mais infraestrutura, mobilidade e lazer para a população do Gama. A Quadra 55, no Setor Central do Gama, recebeu R$ 1 milhão para a reforma de parquinho infantil, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), estacionamento e calçadas. As obras foram feitas pelo programa Adote uma Praça, graças a parceria com a empresa Land Bank Participações, que realizou o investimento.

Inauguração do espaço reformado no Gama, uma ação do programa Adote uma Praça | Foto: Divulgação/Sepe

Entre os serviços realizados na ação estão a limpeza de todos os equipamentos e das calçadas, poda das plantas, tratamento anticorrosivo e impermeabilizante em equipamentos e pergolados metálicos, limpeza e manutenção do piso emborrachado do parque infantil, manutenção dos bancos e calçadas e substituição de peças, equipamentos e pisos danificados. O espaço reformado foi inaugurado nesta quarta-feira (15) pelo titular da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), Roberto Andrade.

O programa tem foco em praças, mas também contempla outros espaços de uso público, como estacionamentos e jardins

O programa Adote uma Praça, do Governo do Distrito Federal (GDF), criado há três anos pela Sepe, firma parcerias com pessoas físicas e jurídicas do DF para a manutenção e reforma de áreas públicas. O programa conta com mais de 220 solicitações de adoção de espaços, aprovadas ou em análise.

“Tem sido uma honra participar de momentos como esse. Muito além de obras e revitalizações, o programa Adote uma Praça desperta em toda a comunidade um sentimento de pertencimento e participação social e política”, disse o secretário Roberto Andrade. “O programa traz beleza, segurança e qualidade ao local, que agora tanto empresas quanto pessoas físicas que são os adotantes, passam a entender que esse local pertence a eles, o que ajuda no cuidado e manutenção do ambiente”, acrescenta.

Embora tenha as praças como principal foco, o programa também contempla outros espaços de uso público, como jardins, balões rodoviários, estacionamentos, canteiros de avenidas, pontos turísticos, monumentos, parques infantis e PECs.

*Com informações da Sepe