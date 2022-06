Santa Catarina participa do maior fórum de investimentos da América Latina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Governo do Estado participou noBrasil Investment Forum(BIF) 2022, nesta terça e quarta-feira, 14 e 15, em São Paulo. Com um estande virtual e a presença de representantes das secretarias de Assuntos Internacionais (SAI), do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) e da Fazenda (SEF), o governo catarinense apoiou o maior fórum de investimentos da América Latina, apresentou as potencialidades de diversos setores da economia do Estado a empresários brasileiros e estrangeiros com interesse em investir em Santa Catarina e prospectou novas rodadas de negócios futuras no Estado.

“O BIF sempre foi uma ótima oportunidade para que os Estados e os investidores se encontrassem; e a volta do formato presencial, na modalidade híbrida, ajudou muito. Fizemos inúmeros contatos com possíveis grandes parceiros, que se interessaram pelos programas de atração de investimento do Governo de Santa Catarina. Dentre os quais, as oportunidades de PPI que o Estado oferece”, afirmou o secretário de Assuntos Internacionais, Fernando Raupp.

A secretária adjunta da Fazenda, Michele Roncalio, foi painelista no evento. Em sua exposição, falou sobre a experiência de Santa Catarina com o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). “Fomos convidados como uma boa prática para apresentar o modelo que vem sendo desenvolvido em Santa Catarina de parceria e concessões, especialmente sobre as garantias que estamos oferecendo aos que querem investir no nosso estado”, disse Michele.

Segundo ela, o PPI é mais que um projeto de gestão, é um projeto de Estado. “O que estamos construindo aqui vem sendo considerado, tanto pelo BID quanto pela rede de parcerias público-privadas, como um bom exemplo de governança”, explicou.

O contato com os investidores também foi destacado pelo diretor de Empreendedorismo e Competitividade da SDE, Carlos Alberto Arns Filho, que acompanhou o evento nas salas virtuais. “Nosso estado possui uma economia diversificada, benefícios fiscais atraentes e um ambiente para investimentos muito favorável, e esses investidores puderem ter acesso a todas essas informações e contatos que facilitarão a atração de novos negócios.”

Economia internacionalizada

Na abertura do evento, o ministro de Relações Exteriores (Itamaraty), Carlos França, apontou que a economia brasileira está se modernizando e internacionalizando, situação representada com a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O chanceler afirmou que a inserção representou um marco histórico para o país e que é resultado de intenso engajamento diplomático. “Estamos trabalhando por uma economia moderna e competitiva, com a consolidação positiva na atração de fluxo frequente de investimentos”, disse.

A confiança no Brasil também foi tema da fala do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone. Ele elogiou o ambiente de negócios brasileiro, destacando o país dentro da América Latina. “O Brasil é o país certo na hora certa. É um dos 10 países no mundo mais atraentes para investimentos. Eu acredito no Brasil e você deveria acreditar no Brasil também.”

Para Claver-Carone, que se colocou à disposição de investidores internacionais, o mundo deveria prestar atenção em setores-chave dentro do Brasil, como tecnologia da informação, infraestrutura e energia renovável. O bom ambiente de negócios no país esteve, ainda, nas apresentações do presidente da República, Jair Bolsonaro; do ministro da Economia, Paulo Guedes; e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Augusto Pestana.

BIF 2022

O BIF 2022 reuniu autoridades do setor público, representantes de bancos de desenvolvimento, executivos e CEOs de empresas globais para debater o ambiente de negócios brasileiro e as oportunidades existentes nos mais diversos setores da economia. Cerca de 600 pessoas acompanham presencialmente o evento, que também foi transmitido ao vivo na plataforma online do BIF.

O Brasil Investment Forum 2022 foi organizado pela ApexBrasil, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Economia e pelo BID. Os painéis abordaram assuntos como a conjuntura econômica do Brasil e do mundo, tendências, competitividade e houveram sessões que apresentaram o ambiente em setores como agronegócio, infraestrutura, energia, imobiliário, inovação e tecnologia da informação.

Com informações da ApexBrasil