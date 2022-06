Ruas sinalizadas garantem mais segurança em São Sebastião

Duas avenidas de grande fluxo de veículos em São Sebastião agora estão mais seguras e sinalizadas. Equipes do Detran e do GDF Presente passaram por lá esta semana e executaram lombadas, sinalização vertical e horizontal. Ações pedidas pela comunidade local e por comerciantes como uma medida para evitar a alta velocidade de automóveis que passam na via.

Placas de sinalização e quebra-molas têm o objetivo de impedir a alta velocidade dos veículos em vias muito movimentadas | Fotos: Renato Araújo/Agência Brasília

Quatro quebra-molas foram construídos e pintados na Avenida Comercial, dois em cada sentido da pista. Placas de sinalização instaladas pelo Detran agora apontam a existência dos redutores de velocidade. A alta velocidade dos automóveis era uma constante por ali. É o que conta a comerciante e moradora do Setor Tradicional, Alana Xavier, 22 anos, que tem uma loja próxima à avenida. Segundo a moça, acidentes já foram registrados na região.

“É uma via de 40 quilômetros por hora, mas a maioria dos carros passa muito acima dessa velocidade. Com a sinalização, acredito que vai ajudar muito”, diz Alana Xavier

“É uma via de 40 quilômetros por hora, mas a maioria dos carros passa muito acima dessa velocidade. É perigoso e já presenciamos atropelamentos aqui na porta do comércio”, lamenta Alana. “Com a sinalização, acredito que vai ajudar muito. Espero que o pessoal tenha mais cuidado ao dirigir por aqui e possa notar a presença de pedestres, de pessoas que pegam o ônibus”, alerta.

Ainda no Setor Tradicional, a Avenida Principal também ganhou quebra-molas. O trecho em que foi construído o obstáculo fica perto do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Cerâmica São Paulo e o serviço foi realizado pelas equipes da administração regional e do Polo Central do GDF Presente.

Na região central – próximo ao BRB -, após o serviço de recapeamento da pista, os operários também aumentaram a lombada do local. Para complementar os reparos, foi executada a correção de pavimento asfáltico em vários pontos da quadra 104.

Faixas de pedestre

De acordo com o coordenador do polo, Leandro Cardoso, estão sendo mapeados outros pontos para melhorias de sinalização viária na região administrativa. “Estamos percorrendo a cidade e levantando pontos onde é necessária a pintura de faixa de pedestres também. Pedidos de novas faixas normalmente são encaminhados ao Detran”, explica Leandro.

“A sinalização e os novos quebra-molas são uma prioridade nossa. Ali na Comercial, por exemplo, não havia nenhum e agora temos dois de cada lado”, explica o administrador, Ataliba Rodrigues. “Temos diversos pedidos via Ouvidoria e vamos atender também outros pontos da cidade”, conclui.