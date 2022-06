Pelourinho traz grandes atrações e manifestações do São João tradicional

As mais expressivas manifestações do São João integram a grade de programação do Pelourinho, que já está todo decorado para os quatro dias de festa. Sala de reboco, com o tradicional forró pé de serra, atrações itinerantes e os palcos armados, incluindo um em forma de coreto, vão dar o tom do São João da Bahia do Centro Histórico, que acontece de 23 a 26 de junho, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa.

Nomes como Paulinho Boca de Cantor, Cicinho de Assis, Sarajane, Edil Pacheco, Gereba, Genard, Márcia Short, Del Feliz, Carlos Pita e Zelito Miranda integram a grade de programação. Os largos do Terreiro de Jesus, do Pelourinho, do Cruzeiro de São Francisco, Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d’Água, além de todas as ruas do Centro Histórico já estão enfeitadas.

A festa terá o seu grande centro de animação em volta do palco em forma de coreto armado em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho. Balões, bandeirolas, corações, bonecos gigantes representando um trio nordestino são alguns dos elementos decorativos do São João do Centro Histórico, que este ano tem como tema ‘Valeu Esperar’.

Foto: Fernando Vivas/GOVBA

Os shows começam sempre a partir das 17h no Largo do Cruzeiro de São Francisco, onde está instalada a já tradicional Sala de Reboco, lugar do mais autêntico forró pé de serra. Na quinta-feira, dia 23, se apresentam Dão Forró Black, Vitrola Baiana, As Nandas, Paulinha de Oliveira, Corpo de Mulher e Sarapatel com Pimenta. Na sexta-feira tem Forró dos Vizin, Luh Monteiro, Mara Magalhães, Ska no Xote, Arame Liso e Forró Passa Pé.

No sábado, dia 25, será a vez de Emely Rodrigues, Samba e Sede, Gabriela Moraes, Nadja Meireles, Geruza Guedes e Nando Borges. Encerrando os shows do largo, no domingo, tem Chaveirinho do Arrocha, Flor de Milho, Wellington Pacheco, Maria Odete, Sobe Poeira e Stilo da Raça.

Foto: Fernando Vivas/GOVBA

Nos demais largos, a programação começa sempre às 18h. Apresentam-se no coreto do Pelourinho, no dia de abertura da festa: Veneno Letal, U Tal de Xote, Banda Maviel, Banda Renan Mendes, Bira S/A, Cole Comigo e Vinnicius. Na sexta-feira, será a vez de Cassio Sampaio, Banda 20Xotear, Kimimo do Forró, Diego Moraes, DJ Preta Forró Sound e Marcondes Moraes.

Sábado fazem show Edil Pacheco, Ellen Wilson, Forró Sarakura, Filé de Camarão, Forró Fura Cghinela, Forró do Souza e Forroxote. Encerrando, no domingo, Trio Anarriê, Bailinho de Quinta, Pedro Sampaio, Forrozão Sapekinha, Forrozão Maria Bonita, Xote de Anjo e Jaguarana.

O Largo Tereza Batista receberá Genard, Serravale e Banda, Menina Faceira e Alana Matos, na quinta-feira, dia 23. Sexta-feira será a vez de Sarajane, Pablo Moraes, Márcia Short, Marquinhos Navais e Jô Miranda. No sábado, Del Feliz, Cláudia Assis, Jorge Zarath, Rosy e Banda e Flor de Maracujá. Encerrando, no domingo, Cangaia, Cicinho de Assis, Ícaro Mendes, Me Siga e Carlos Pita.

No Quincas Berro d’Água, na quinta-feira, tocam Júlio Caldas, Boa Viagem, Cida Martinez, Davi Dias e Melaço de Cana. Na sexta-feira, Reinaldo Barbosa, Tenysson Del Rey, Lucas Maia, Denise Correia e Gereba. Bendana, Venera e Banda Lukas Barreto, Pisa Macio e Diego Vieira se apresentam no sábado. Domingo será a vez de Paulinho Boca, Resfulengo, Pois É, Samoa Cinco e O Pretinho.

Foto: Fernando Vivas/GOVBA

Quinta-feira, no Pedro Arcanjo, tocam Pra Casar, Caroline Leal, Fernando Ferraz, Sonora Amaralina e Forró Didaindoido. Na sexta, estão programados Dois Amores, Zé da Tonha, Cegueira de Nó, Forró Resfulengo e Geovana Lins. Sábado tem Vitera, Edu Casa Nova, Zelito Miranda, Vinny Brasil e Rebeca Tarique. Encerram a programação, no domingo, Júlio César, Pinote, Levi Alvinn, Rafa Mendes e Aloisio Meneses.

O São João itinerante do Terreiro de Jesus terá Tiago Modesto da Silva, Arrastão do Lobo Mal, Circuladô e Grupo Cultura Sambão, na quinta-feira. Sexta-feira tem Grupo de Samba de Roda Junino, Grupo Jaké, Rubinho Pingo de Ouro, Os Bambas do Nordeste e Paroano Sai Milhó. Jorge Fogueirão, Samba de Roda Urbano, Samba do Folgueirão e Samba do Vai Kem Ké estão

programados para o sábado. No domingo tem Samba Pepelão, Samba Skorpio, Shalon Adonai e Viola Paraguaçu, Só Samba de Roda e Samba Tororó.

Foto: Fernando Vivas/GOVBA

A programação do São João da Bahia será realizada de 23 a 2 de julho em Paripe, no Pelourinho e, a novidade de 2022, no Parque de Exposições. No dia 23, a programação musical é aberta nos três polos: Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No Centro Histórico e na Paralela acontece até o dia 26. Em Paripe, nos dias 23 e 24. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 a 2 no Parque.