Governo de SP libera construção da primeira Clínica Veterinária Meu Pet na Capital

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta quinta-feira (16) a construção da primeira clínica veterinária do Programa Meu Pet na capital. O espaço que atenderá gratuitamente cães e gatos será construído pelo município em São Miguel Paulista, na zona leste. O governador também anunciou a conclusão da obra de 97 apartamentos do Conjunto Habitacional Curuçá I, na Vila Curuçá, também na zona leste. Na ocasião, Rodrigo autorizou ainda a regularização de um terreno no Grajaú onde vivem 700 famílias, a construção de 330 unidades habitacionais em terreno da CDHU no Jardim ngela, além da cessão de projeto executivo da CDHU ao município de São Paulo para construção de empreendimento em Paraisópolis.

“Nós estamos aqui anunciando o novo Hospital Pet de São Miguel, em parceria com a Prefeitura. Teremos um espaço com consulta, exame, tratamento clínico, cirurgia e atendimento de urgência e emergência para todos os pets da zona leste”, disse Rodrigo Garcia.

A clínica veterinária Meu Pet prestará assistência à saúde de cães e gatos, oferecendo serviços de consultas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tratamento clínico, cirurgias gerais e atendimento de urgência e emergência aos animais, com capacidade para 50 atendimentos por dia.

O Governo de SP vai repassar R$ 5 milhões para a prefeitura construir a clínica que terá 594m² e oferecerá atenção integral à saúde dos pets. O prazo de execução das obras será de 12 meses.

“É um investimento importante do Governo de SP na saúde animal. Estamos construindo 10 clínicas no Estado como esta que teremos em São Miguel, além de 130 consultórios veterinários em todas as regiões do Estado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Moradia Popular

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) viabilizou o empreendimento habitacional na Vila Curuçá e transferiu os lotes de terreno para a Caixa Econômica Federal. A obra foi realizada em parceria com a entidade Centro de Promoção Humana e Cidadania, que também indicou as famílias que vão morar no residencial.

A Casa Paulista, agência de fomento da Secretaria de Estado da Habitação, participou da produção do empreendimento com aporte de R$ 1,9 milhão. O banco federal investiu R$ 9,3 milhões e acompanhou as obras. O recurso municipal foi de R$ 1,9 milhão e da entidade de R$ 100 mil. Um investimento total de R$ 13,2 milhões.

O residencial está localizado na Rua Capitão Enéas dos Santos Pinto, 248, Vila Curuçá. As unidades possuem dois dormitórios, sala, cozinha banheiro e área de serviço, distribuídos em 103,56m² de área total e 47,34m² de área útil.

As novas moradias seguem o padrão de qualidade da Secretaria da Habitação: pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, medidores de água individualizados, acessibilidade, e outras melhorias. Com infraestrutura completa, contam com pavimentação, paisagismo, espaço para estacionamento, playground, área de lazer, centro comunitário e portaria.

As moradias são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil, com financiamento da Caixa e 120 meses para quitar o imóvel, com prestações entre R$ 80 e R$ 270 por mês, dependendo da faixa salarial da família.

Regularização Fundiária

O acordo entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (Sehab) prevê a regularização fundiária de um terreno de propriedade da Companhia no Grajaú em que vivem 700 famílias, chamado de Grajaú B. O terreno foi adquirido pela CDHU por meio de desapropriação e foi invadido.

Por meio do Programa Mananciais, o local recebeu obras de infraestrutura e urbanização, como implantação de redes de abastecimento de água e esgoto, drenagem, colocação de guias, pavimentação, áreas verdes e ligação de energia. Com os trabalhos técnicos de legalização fundiária, cada uma das famílias receberá o título de propriedade e as matrículas individualizadas dos seus imóveis, solucionando definitivamente uma situação irregular existente há quase dez anos.

Também foi autorizada a cessão gratuita para a Sehab de projeto executivo elaborado pela CDHU para construção de 413 unidades habitacionais em terreno municipal na comunidade de Paraisópolis, na Vila Andrade. As obras ficarão a cargo da prefeitura paulistana, que também comercializará as unidades.

O governador ainda formalizou a cessão de terreno e projeto da CDHU para a construção pela Sehab de 330 unidades do empreendimento Jardim ngela A, no Jardim ngela. O terreno é contíguo ao CEU Vila do Sol e foi adquirido para compor o Programa Mananciais, possibilitando a redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental da região, além de viabilizar atendimento habitacional definitivo às famílias. Caberá à CDHU fazer a comercialização das unidades para as famílias de baixa renda indicadas pelo município.