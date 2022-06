Mais de mil alunos da rede pública visitarão Feira do Livro

Começa na próxima sexta (17) a 36ª edição da Feira do Livro de Brasília (FeLiB), na qual estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal terão a oportunidade de visitar a feira, além de participarem da programação cultural do evento. A edição, que celebra os 40 anos de criação da FeLiB, será realizada no Complexo Cultural da República, em formato híbrido (presencial e online), e vai até 26 de junho. O objetivo é incentivar e valorizar a leitura.

Serão disponibilizados 14 ônibus para as regionais de ensino levarem mais de mil alunos para visitarem os estandes nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira. A grande novidade é que os estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também estarão nesta edição, com visitas nas terças e quintas, no período noturno como parte da ação Escola Mais Leitora.

A expectativa é receber mais de oito mil visitantes em mais de 20 estandes que estarão expostos na Feira | Imagem: Fullbanner Divulgação/SEEDF

Ainda como parte da parceria entre a Feira do Livro de Brasília com a Secretaria de Educação está a compra qualificada de acervo bibliográfico (obras literárias, paradidáticas de referência e livros especializados) com recursos oriundos do Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária (PDAF).

Anteriormente, também em parceria com a secretaria, uma ação chamada Feira do Livro Itinerante passou por oito escolas da rede pública de diferentes Coordenações Regionais de Ensino, sendo quatro de ensino infantil e quatro do fundamental. Durante a passagem da caravana literária houve também uma doação de livros para o acervo das unidades escolares. Cada uma delas recebeu 50 livros novos.

Evento gratuito

Durante os dez dias de evento, a expectativa é receber mais de oito mil visitantes em mais de 20 estandes que estarão disponíveis. A entrada é gratuita. O público terá programações voltadas para as famílias que terão acesso ao conteúdo de diversas editoras, palestras, discussões, apresentações culturais, temáticas e ações educativas.

O tema desta edição seráO Quadradinho e a Leitura…Sempre em Frente, com quatro piqueniques nos domingos com a presença de grupos que realizarão brincadeiras, contações de histórias, floresta de livros e oficinas de meditação de leitura para bebês.

Homenagem

Durante a FeliB, serão homenageados o ilustrador e escritor Roger Mello, o fundador da Biblioteca Nacional Antônio Miranda e o ator, escritor e diretor Lázaro Ramos. Além das homenagens, o foco da feira será a sustentabilidade e todo o lixo gerado no local será reciclado após o evento.

Vale ressaltar que a 36ª edição da feira será inclusiva e disponibilizará títulos em braile e deficientes e idosos prestarão atendimento ao público.

Os autores do Distrito Federal estarão presentes no Quadradinho Mais Autora, local destinado para os escritores locais, associações e editoras independentes de Brasília.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF