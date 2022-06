Intervenções na rede deixam endereços do DF sem energia nesta sexta (17)

Nesta sexta-feira (17), endereços de quatro regiões administrativas ficarão, temporariamente, sem energia. O desligamento será necessário para intervenções na rede elétrica, como desmembramento, remanejamento, compactação e recondutoramento de rede.

Arniqueira, uma das regiões afetadas, terá os trabalhos divididos em dois horários diferentes. Das 7h30 às 15h, ficarão sem energia os conjuntos E (lotes 11, 21 a 24 e 27), F (lotes 1 a 5, 9 a 21, 23 a 32 e 53 a 88), I (lotes 1 a 9, 11 a 26, 28 a 34 e 36 a 45), L (lotes 1 a 20), O (lotes 7 a 15) e S (Lote 1) da QS 11. Já das 8h30 às 16h, o corte temporário abrange o Setor Habitacional Arniqueira, chácaras 13-A (Conjunto 5, lotes 1, 3-C, 3-D, 6, 8 e 13) e 13-B (lotes 1, 4-A, 4-B e 5-A).

O remanejamento da rede de baixa tensão provocará o desligamento de energia no Condomínio Mansões Colorado, em Sobradinho, conjuntos E (lotes 1, 2, 5 a 7, 9, 13, 14, 15, 15-A, 18, 19, 20, 22 e 24), F (lotes 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11), G (lotes 1 a 6, 9, 13 a 15, 18 e 19/21), H (lotes 1, 3, 7, 9, 18 e 19); e módulos E (lotes 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 23 e 25), F (lotes 7, 8 e 12), G (lotes 8, 16 e 17) e H (Lote 6).

No Jardim Botânico, o desligamento será das 8h30 às 16h, para recondutoramento da rede secundária e troca de dois postes. Com isso, ficam sem energia as ruas M (Lote 261), H (lotes 212, 216 e 220), Central Leste (Lote 353), G (Lote 166, Quadra 1, conjuntos 02-A, 4, 5 e 6; Quadra 2, conjuntos 1, 2 e 3; Quadra 3, conjuntos 3, 4, 10 e 11), G (lotes 161, 169, 170, 177, 178, 180, 181, 182 e 185), I (lotes 223 e 225) e J (lotes 230 e 233) do Condomínio Ecológico Parque do Mirante.

No Plano Piloto, onde haverá compactação da rede de alta tensão e instalação de transformador, o desligamento será feito das 8h30 às 16h, na CLN 213, blocos A a D; e as SQN 212 (Bloco H) e 213 ( blocos A, D, F a I e K).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.