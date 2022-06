Maiores de 40 anos terão 2ª dose de reforço a partir desta quinta (16)

Quem tiver a partir de 40 anos de idade ou mais já pode receber a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir desta quinta-feira (16). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15) pelo governador Ibaneis Rocha. De acordo com a Codeplan, no Distrito Federal há aproximadamente 1,1 milhão de pessoas com mais de 40 anos, sendo cerca de 460 mil entre 40 e 50 anos.

Quem for receber a segunda dose de reforço pode ir ao drive-thru instalado na 612 Sul | Foto: Tony Winston/Agência Saúde DF

“A segunda dose de reforço é fundamental para manter a proteção contra a covid-19. A cobertura vacinal tem assegurado um baixo número de internações e de óbitos mesmo com o aumento do número de casos”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Quatro pontos de vacinação estarão abertos no feriado de Corpus Christi. Na sexta (17), são mais de 60 unidades de saúde abertas para atender esse público, incluindo o Drive Thru instalado na 612 Sul (com funcionamento até as 22 horas) e o ponto de vacinação na Rodoviária do Plano Piloto (que funciona das 7h às 20 horas). Confira aqui os locais de vacinação .

Importância do reforço

A segunda dose de reforço já estava disponível para todas as pessoas com idades a partir dos 50 anos e para profissionais da área de saúde, pública e privada, incluindo gestantes. São aplicados imunizantes Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, de acordo com a escolha do usuário. É necessário ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses, inclusive quem recebeu reforço da vacina Janssen.

“Os estudos já mostram que a partir de quatro meses a eficácia da vacina já vai diminuindo. Como a maioria da população já está entrando nessa fase de quatro meses, é importante esse retorno para garantir a proteção”, explica Ligiane Seles, enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde. Ela ressalta também a importância de conscientizar sobre a importância de todas as fases da imunização. “Nós temos atraso ainda da primeira dose de reforço”, completa.

Os usuários devem comparecer com documento de identidade com foto, CPF e o cartão de vacina onde conste o registro da dose de reforço ou da segunda dose, para quem irá receber o primeiro reforço. Se o cartão for extraviado, será realizada busca nos sistemas de registro. É obrigatório o uso de máscara para a vacinação.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF