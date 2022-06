Publicação orienta cidadão sobre como participar de órgãos de controle

Parceria entre a Escola de Governo (Egov) e a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) promoveu oficina para elaboração daCartilha Cidadã. A metodologia que orientou o primeiro encontro foi a chamada ideação, utilizando-se da moderna Sala de Inovação com auxílio da Rede de Controle da Gestão Pública do DF (RCGP-DF).

A oficina utilizou-se da moderna Sala de Inovação, com auxílio da Rede de Controle da Gestão Pública do DF | Fotos: Divulgação/ Egov-DF

A rede é composta pela CGDF, Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), Ministério Público de Contas do DF (MPC-DF), Tribunal de Contas do DF (TCDF), Secretaria de Economia e Polícia Civil do DF (PCDF).

De acordo com a ouvidora-geral do DF, Cecília Fonseca, a parceria com Egov está sendo produtiva porque contribui para a integração da discussão colaborativa dos órgãos envolvidos.

“A forma como a reunião foi estruturada ficou rica porque os grupos foram mesclados e a discussão foi ampla. Conseguimos trazer a missão de cada órgão e o olhar peculiar do cidadão como usuário. A chance de termos um produto final mais efetivo é maior”, diz a ouvidora-geral.

Cecília ainda ressaltou que os métodos de inovação proporcionam a construção coletiva de percepções bem mais assertivas para a gestão pública.

“É um ambiente que traz inspiração e atrai a discussão. A Ouvidoria-Geral do DF já utiliza a metodologia de inovação, mas não tínhamos um lugar onde pudéssemos ser tão bem acolhidos e aplicar. Foi um grande ganho essa parceria com a Escola de Governo”, afirmou.

A instrutora Mara Fernanda de Oliveira, coordenadora de inovação e governança na Ouvidoria, foi quem conduziu a oficina e contou que aplicou a metodologia debrainstormno intuito de desenvolver e obter ideias construtivas para o projeto do GT.

“Utilizamos a plataforma Miro para a construção coletiva. Ao finalizarmos toda a documentação, o nosso objetivo é encaminhar um modelo padronizado para que os órgãos possam produzir os seus documentos por meio de um modelo padrão, utilizando a linguagem cidadã”, explicou a instrutora.

“Foi a primeira vez que utilizamos essa metodologia interativa neste GT. A plataforma de colaboração online Miro acrescentou eficiência e celeridade ao processo. Essa dinâmica foi positiva e produtiva, principalmente porque a nossa instrutora soube conectar as ideias de todos os grupos”, declarou a integrante da Rede, Camila Coimbra, lotada no MPC-DF.

O Grupo de Trabalho da Rede de Controle tem trabalhado para criar novo material que oriente melhor o cidadão a participar dos órgãos de controle

Combate à corrupção

Criada em 8 de dezembro de 2016, a Rede de Controle da Gestão Pública do Distrito Federal (RCGP/DF) tem como objetivo combater a corrupção por meio da fiscalização e aplicação correta do dinheiro público, para impedir desvios e estabelecer práticas uniformes para o diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção.

O Grupo de Trabalho da Rede de Controle tem trabalhado para criar um novo material que oriente melhor o cidadão a participar dos órgãos de controle. Por isso a oficina, que tem o objetivo de aplicar a técnica de linguagem simples no material, a fim de facilitar o entendimento do cidadão.

Sala de Inovação

Inaugurada em 2021, a sala de inovação é o que há de mais moderno nas grandes empresas, instituições e governos. Com a metodologia baseada no conceito delearning by doing, ou seja, aprender fazendo, a Egov adapta-se ao futuro da educação.

E, além de inovar, impulsiona nova cultura, em que a construção criativa e o domínio da tecnologia contribuem para o processo de capacitação dos servidores e dos empregados públicos e para a gestão pública da administração pública do Governo do Distrito Federal (GDF).

A Sala de Inovação está à disposição de todos os órgãos do GDF para reuniões, grupos de trabalho, cursos e outros projetos voltados para a inovação e a melhoria do serviço público. O espaço é perfeitamente maleável e pode receber palestras, cursos, dinâmicas em grupo, apresentações e workshops.

*Com informações da Escola de Governo do DF