Cerca de 160 famílias do Recanto das Emas participaram do Criança Feliz

Cerca de 160 famílias do Recanto das Emas participaram da 10ª edição da Campanha ABC do Programa Criança Feliz Brasiliense (PCFB), nesta quarta-feira (15), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região. Na programação, muita informação acerca da primeira infância e atividades lúdicas.

A atenção com a saúde integral tem papel fundamental na qualidade de vida de mães e filhos. Baseada nisso, a décima edição da ação trouxe como tema a letra C de cuidado. O objetivo foi mostrar a importância da saúde.

Cerca de 160 famílias do Recanto das Emas participaram da 10ª edição | Foto: Sedes

Além disso, foi um momento de atenção à saúde, pois as participantes fizeram exames na unidade móvel da Secretaria da Mulher; ouviram palestra demonstrativa sobre higiene bucal pela equipe do Sesc; tiraram dúvidas junto ao Programa Pró-Vítima, da Secretaria de Justiça e Cidadania; além de obter orientações jurídicas com profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) Kariny Alves enfatizou a questão do cuidado com a responsável pela criança, que, por vezes, é negligenciado. “É uma oportunidade de sair da rotina e perceber que a política pública está à disposição delas, bem como os serviços ofertados nesses eventos”, destacou.

Desde abril, a Campanha ABC para a Primeira Infância alcançou mais de 500 famílias nas regiões administrativas do Distrito Federal. Em todas as edições, a iniciativa contou com a colaboração intersetorial de várias secretarias de Governo, entidades parceiras, instituições, conselhos tutelares e administrações regionais.

“A Campanha ABC propicia a oportunidade de a assistência social estreitar ainda mais os laços com a população. Interagindo com essas famílias, conseguimos entender cada vez melhor suas demandas e prioridades”, explica a secretária adjunta da Sedes, Ana Paula Marra.

Campanha ABC



Amar, brincar e cuidar são as premissas da Campanha ABC para a Primeira Infância, que coloca como prioridade a proteção e os cuidados com a criança para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e Unicef.

Gerenciado pela Sedes, o Programa Criança Feliz Brasiliense acompanha e visita gestantes e crianças de até 6 anos de idade. As normativas do programa são voltadas para o fortalecimento de vínculos familiares e para o desenvolvimento integral da criança, além de aderir aos termos nacionais do Ministério da Cidadania e internacionais da ONU.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF