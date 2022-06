Plano de segurança do Túnel de Taguatinga é aprovado

Com o objetivo de otimizar a segurança e estudar as rotas de fuga no Túnel de Taguatinga, em construção, cerca de 60 militares do 2º Grupamento de Bombeiros da região visitaram o canteiro de obras do complexo viário. A visita, dividida em quatro grupos, permitiu que as guarnições vissem de perto o que foi planejado para dar segurança aos motoristas que passarão por lá diariamente.

Tropa do batalhão apta a prestar socorro na região do túnel conheceu a obra e as medidas planejadas de segurança | Foto: Divulgação

A proposta dessa visita, realizada no final de maio, partiu do comandante do 2º Grupamento de Taguatinga, Luiz Santana. Além de reunir a tropa do batalhão apta a prestar qualquer tipo de socorro na região, o militar convocou os comandantes dos grupamentos de Ceilândia, Samambaia, Brazlândia e Águas Claras. A meta é que os colegas de comando também conheçam a obra em caso de necessidade de apoio no atendimento.

Os bombeiros ficaram impressionados com a magnitude da construção, a qualidade do trabalho em execução e o porte da concretagem que está sendo erguida. “Já há uma interligação entre os dois canais do túnel e uma central única de comando, dentro da própria estrutura, o que demonstra que a segurança está sendo bem-planejada”, avalia Luiz Santana.

Cerca de 400 operários trabalham nos três canteiros da obra – um de produção de concreto e os outros dois em cada um dos lados da escavação. “Essa visita serviu tanto para ações futuras, quando o túnel já estiver em atividade, quanto para esta fase de construção, diante de algum risco de acidente entre os trabalhadores”, reforça o engenheiro de segurança do Túnel de Taguatinga, Jefferson Gama.