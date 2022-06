Fapeam divulga resultado preliminar do Programa Centelha Amazonas 2

Ao todo, 200 projetos foram selecionados na primeira da fase do edital

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), divulgou nesta quarta-feira (15/06) o resultado preliminar das ideias inovadoras selecionadas na primeira fase do Programa Centelha Amazonas 2. No total, 200 propostas foram aprovadas nesta etapa e seguem para a segunda fase do edital, que consiste no Projeto de Empreendimento. A divulgação do resultado final ocorrerá no mês de novembro.

Com investimentos de R$ 3 milhões, o Centelha 2 é fruto da parceria entre o Governo do Estado, via Fapeam, e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A iniciativa, voltada para fomentar o empreendedorismo de base tecnológica no estado, apoiará 50 projetos de inovação no Amazonas, com recursos de subvenção econômica (não reembolsáveis) de até R$60 mil, por projeto, e bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Os 200 projetos selecionados seguem para a segunda fase do programa, na qual serão analisadas as principais dimensões a serem apresentadas pelos proponentes como equipe, produto, tecnologia, mercado, capital e gestão. Os proponentes também irão fazer detalhamentos das propostas submetidas na fase anterior, agora com foco na viabilidade e no desenvolvimento do empreendimento.

Ideias inovadoras

Lançado no mês de novembro de 2021, o Programa Centelha Amazonas 2 recebeu 339 ideias inovadoras de 17 municípios do estado. A cidade de Manaus foi a que obteve maior número de propostas submetidas com 288; em seguida, o município de Itacoatiara com 17; Parintins com oito; Manacapuru e Presidente Figueiredo com cinco.

Os municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Autazes, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Careiro, Humaitá, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Tabatinga submeteram de um a dois projetos no Centelha Amazonas 2.

As propostas submetidas contemplam as seguintes temáticas: tecnologia social, química, novos materiais, biotecnologia, genética, tecnologia da informação e Telecom, automação, design, internet das coisas, mecânica, mecatrônica, inteligência artificial, machine learning, geoengenharia, realidade aumentada, segurança, dados, realidade virtual, manufatura avançada, robótica, blockchain, big data e nanotecnologia.

A formação acadêmica dos proponentes que submeteram ideias corresponde a 45,1% com Pós-Graduação; Ensino Superior 39,2%; Ensino Médio ou Técnico 13%; e Ensino Fundamental 2,7%.

Em relação ao gênero dos proponentes, das 339 ideias submetidas na primeira fase 61,36% são de proponentes do sexo masculino e 38,35% do sexo feminino. A faixa etária varia de 18 a 70 anos.