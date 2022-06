Ganhador de R$ 100 mil do Nota Legal de 2021 ainda não resgatou prêmio

Um ganhador de R$ 100 mil e outro de R$ 50 mil ainda não fizeram as indicações de dados bancários para receber a premiação do Nota Legal, referente ao sorteio realizado em 24 de dezembro de 2021. Eles podem perder os prêmios se não indicarem os dados até a próxima quarta-feira, dia 22 de junho.

Os sorteados devem informar a conta bancária para receber o prêmio no site do programa . Após fazer o login, basta clicar na aba “sorteio” e ir ao campo “indicar dados bancários para o crédito do prêmio”.

Veja no quadro abaixo os bilhetes premiados e respectivos CPFs (três primeiros dígitos) com prêmios ainda não resgatados:

Arte: Secretaria de Economia do DF

Primeiro sorteio de 2022

No dia 28 de junho será realizado o próximo sorteio do Nota Legal. Concorrem aos prêmios todas as notas emitidas no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2021. Ao todo, 12.600 bilhetes serão premiados dentro de 51.335.194 gerados para o sorteio. A informação está no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (15).

Dentre outros dados referentes ao sorteio, também foram publicados os códigos dos arquivos com os bilhetes gerados e do aplicativo utilizado no sorteio. Serão distribuídos R$ 3 milhões, com 12.600 prêmios que vão de R$ 100 a R$ 500 mil.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil

– 2 prêmios de R$ 200 mil

– 3 prêmios de R$ 100 mil

– 4 prêmios de R$ 50 mil

– 10 prêmios de R$ 10 mil

– 30 prêmios de R$ 5 mil

– 50 prêmios de R$ 1 mil

– 500 prêmios de R$ 200

*Com informações da Secretaria de Economia do DF