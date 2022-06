Abertas inscrições para curso gratuito de formação de síndico

A Escola da Comunidade inscreve até 19 de junho para o Curso de Formação de Síndico, com 200 vagas disponíveis. Podem participar pessoas com mais de 16 anos residentes em qualquer cidade do Distrito Federal. As inscrições devem ser realizadas pelo site ou pessoalmente, na administração, com o preenchimento de uma ficha .

Arte: AR Guará

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Administração Regional do Guará, criou a Escola da Comunidade com o objetivo de promover cursos e palestras para zeladores, porteiros, síndicos, prefeitos de quadras e membros de associações comunitárias de moradores.

A administradora do Guará, Luciane Quintana, afirma que a iniciativa é uma antiga reivindicação das lideranças comunitárias da região. “É uma conquista de toda a comunidade do Guará, pois sabemos o quanto é difícil o papel do líder comunitário, síndicos, prefeitos, presidentes de associações e funcionários de condomínios numa sociedade cada vez mais individualista com conflitos permanentes”, avalia.

Os cursos de capacitação profissional da Escola da Comunidade abordam temas diretamente relacionados ao dia a dia dos trabalhos das lideranças comunitárias. O curso para porteiros abrange estratégias de segurança, motivação e perfil profissional; o de síndico aborda gestão de condomínio, estratégias de negociação, motivação, contabilidade, direito, eventos, organização e engenharia.

Está prevista a abertura para mais sete cursos, nas áreas de condomínios, empreendedorismo, eventos, administração do tempo, concurso e pré-Enem

As aulas serão ministradas por engenheiros, advogados, contadores, administradores, policiais, bombeiros e demais profissionais ligados aos temas. A carga horária do curso é de 40 horas, e os formandos receberão certificado de conclusão. Todas as aulas serão na sede da administração e terão início em junho. Os participantes recebem um certificado, que é reconhecido pelo Ministério da Educação como curso livre.

Segundo a administradora do Guará, Luciane Quintana, a Escola da Comunidade é uma ação importante, que veio para ficar, continuará melhorando cada vez mais e oferecendo mais cursos no próximo semestre desse ano. Está prevista a abertura para mais sete cursos, nas áreas de condomínios, empreendedorismo, eventos, administração do tempo, concurso e pré-Enem.

Serviço

Curso de Formação de Síndicos

Inscrições aqui até 19 de junho

Local: Auditório da Administração Regional do Guará (Área Especial do Cave, Guará II, ao lado da Estação Feira do Metrô)

Início do curso: 20 de junho de 2022

Aulas serão ministradas nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de junho, das 19h às 22h

Carga horária: 40 horas/aula

Valor: Gratuito

Mais informações: 61 3383-7242 | 4101-63783 | 99807-2015 (WhatsApp).

Público alvo: síndicos, subsíndicos, conselheiros fiscais, moradores de condomínios e trabalhadores da área administrativa de condomínios.

*Com informações da Administração Regional do Guará