Novos quebra-molas aumentam segurança em ruas da Vila Planalto

| Fotos: Paulo H Carvalho / Agência Brasília

Os moradores da Avenida Contorno, atrás da Rua dos Engenheiros, na Vila Planalto, agora podem andar pela rua com mais segurança. Isso porque foram instalados quatro quebra-molas, junto com a sinalização de trânsito, em pontos estratégicos da via. A demanda era antiga e preocupava os pedestres, já que os veículos eram desobrigados a reduzirem a velocidade.

O trabalho foi realizado em conjunto. O GDF Presente atendeu ao pedido dos moradores para a criação das ondulações e solicitou as sinalizações ao Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), que também define as características do quebra-molas. Por sua vez, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) fez a instalação da intervenção. Ao todo, 14 pessoas participaram do serviço, executado entre segunda (13) e quarta-feira (15).

A chefe da divisão de manutenção e conservação de vias da Novacap, Walquiria Marra, revela que a ação foi executada conjuntamente. “É uma ação conjunta, porque sem a sinalização e o detalhamento do quebra-mola, nós não conseguimos fazer nenhuma instalação”, afirma a gestora.

Os quebra-molas, instalados em pontos específicos da via, são do tipo D, uma categoria indicada para ruas estreitas e residenciais. Foram utilizadas 6 toneladas de massa asfáltica, divididas entre as quatro ondulações.

De acordo com o coordenador do Polo 3, responsável pelos reparos no Plano Piloto, Carlos Alexandre, os moradores reclamavam da alta velocidade empregada pelos motoristas. “Era uma falta de respeito e um perigo para vida de gatos, cachorros, mas principalmente dos pedestres”, diz ele. A Avenida Contorno é uma das principais da Vila Planalto e reúne, de um lado da rua, mais de 30 residências e, do outro, um parque.

O presidente da Associação de Moradores da Vila Planalto, Zantuil Santana, completa que, sem nenhum sinal para causar a redução da velocidade, os carros não economizavam no acelerador. “Era a única rua da cidade sem quebra-molas e isso causava muitos acidentes”, completa ele.

Zantuil mudou-se para a Vila Planalto com os pais, aos cinco meses de idade. Hoje com 55 anos, ele alega que a cidade se desenvolveu exponencialmente nos últimos três anos. “Precisamos reconhecer as ações do governo para a comunidade. Apenas no ano passado, tivemos a inauguração do campo sintético, construção de dois quilômetros de calçadas, implantação de placas de endereçamento em todas as ruas e muito mais. Só temos a agradecer e estamos muito satisfeitos”, comenta Zantuil.

O produtor rural Rômulo Gomes, 63 anos, concorda com o representante comunitário. Morador da Avenida Contorno há sete anos, ele ressalta a importância de se sentir seguro no local em que mora. “Direto a gente se assustava com carros correndo, então, tinha que ter muita atenção, o tempo todo. Agora, vai ficar bem melhor”, finaliza. Confira outras ações do GDF Presente: