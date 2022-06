DF participa do maior evento de investimentos da América Latina

O Governo do Distrito Federal (GDF) está participando da 5ª edição do Fórum de Investimento Brasil 2022 (BIF 2022), realizado nesta terça (14) e quarta (15) em formato híbrido. Maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina, é promovido pela Apex Brasil, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Governo Federal.

“Temos a oportunidade de realizar uma exposição positiva da nossa capital por meio da apresentação de iniciativas. Em relação à tecnologia, o Biotic é um mostruário do que o DF pode oferecer. O GDF está alinhado com a inovação e a internacionalização” Renata Zuquim, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do DF

No estande da plataforma virtual do DF estão disponíveis projetos coordenados pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) e o Parque Tecnológico de Brasília, o Biotic. Representantes dos dois órgãos também participaram presencialmente do evento, abrindo oportunidades para diálogos enetworking.

Para a chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do DF, Renata Zuquim, o BIF 2022 é uma oportunidade ímpar de estabelecimento de cooperações internacionais e atração de investimentos. “Temos a oportunidade de realizar uma exposição positiva da nossa capital por meio da apresentação de iniciativas. Em relação à tecnologia, o Biotic é um mostruário do que o Distrito Federal pode oferecer. O GDF está alinhado com a inovação e a internacionalização”, celebra.

*Com informações do Escritório de Assuntos Internacionais