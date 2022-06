Governo reforça vacinação e testagem para conter a covid

“Temos vacina para todos. Todos os tipos de imunizantes estão disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer. Inclusive quem tomou a Janssen, já pode fazer o reforço com ela também” Lucilene Florêncio, secretária de Saúde

O Distrito Federal terá pontos de vacinação contra covid-19 em funcionamento no feriadão. De quinta-feira (16) até sábado (18), a Secretaria de Saúde vai disponibilizar equipes para reforçar a aplicação das doses. A decisão foi anunciada nesta manhã de quarta-feira (15) pela secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, que convocou os gestores das unidades básicas de saúde (UBSs). O objetivo da pasta é reorganizar o fluxo dos atendimentos incentivando a busca da população pela imunização.

“Vamos mudar um pouco a rotina das unidades para reforçar a vacinação e a testagem. Temos mais de 700 mil testes e cerca de 350 mil doses. A vacina precisa estar no braço e não na geladeira”, reforçou a secretária durante o encontro com mais de 30 servidores das regionais de saúde. “Temos vacina para todos. Todos os tipos de imunizantes estão disponíveis: AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer. Inclusive quem tomou a Janssen, já pode fazer o reforço com ela também”, completou.

A secretária de Saúde, Lucilene Florência, reuniu os gestores das UBSs para anunciar uma reorganização o fluxo dos atendimentos incentivando a busca da população pela imunização | Foto: Sandro Araújo / Agência Saúde

Lucilene disse ainda que para enfrentar o aumento do número de casos é necessário o apoio popular. “Precisamos incentivar a população a prosseguir com o ciclo vacinal, só assim a gente consegue conter o aparecimento de casos mais graves”, destacou. A secretária pediu ainda um estudo detalhado da situação de cada uma das 136 salas de vacinação e solicitou a retomada das tendas de testagens em locais mais isolados.

“Peço um esforço de cada um de vocês para que a gente faça os remanejamentos necessários para não deixar os serviços descobertos. Vamos juntos construir essas soluções. É um momento que precisamos da ajuda de todos para combater essa alta de casos”, disse a gestora da Saúde. Segundo o coordenador da Atenção Primária a Saúde, Fernando Erick Damasceno, outras ações serão tomadas ainda neste mês para contratar mais profissionais capacitados para imunização. “Por meio de um contrato com a Opas, vamos viabilizar pelo menos mais 25 aplicadores para reforçar o atendimento naquelas salas de vacinação com maior demanda”, explicou.

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero Martins, destacou que apesar da alta no número de registro de pessoas infectadas pela covid-19, os casos estão mais leves. “As pessoas estão saindo, estão indo a shows, festas, a contaminação está em alta, mas com poucos registros de óbitos. Isso é mais uma prova que a vacina funciona”, afirmou.

Ponto facultativo

Atendendo ao Decreto n° 43.442, de 14 de junho de 2022, todas as unidades de saúde do DF funcionarão normalmente nesta sexta-feira (17). A determinação, segundo o subsecretário de Gestão de Pessoas, Evillásio Ramos, reforça a necessidade de atendimento da população neste momento de alta nos registros de casos de covid-19.

“Em uma semana, a taxa de transmissibilidade aumentou para cerca de 1,8. As pessoas também estão procurando mais os postos para se vacinar e os hospitais regionais – até pela sazonalidade – também precisam de reforços”, afirmou Ramos. “Como a própria secretária Lucilene costuma dizer, agora precisamos de união e compreensão de todos os servidores”, completou.

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF