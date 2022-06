Governador de SP Rodrigo Garcia recebe medalha “Amigo da Bicicleta”

Durante o Governo na Área, evento em que o Estado reúne seu secretariado em municípios paulistas, o governador Rodrigo Garcia recebeu a medalha “Amigo da Bicicleta”, entregue pela Associação Brasileira de Ciclistas.

A medalha é uma forma de homenagear as pessoas que contribuem de alguma forma para a melhoria das condições para a realização do esporte.

Em Santos, o governador também realizou o descerramento de duas placas do município. Foram entregues a primeira etapa do restauro do Centro de Cultura Patrícia Galvão, que contou com investimento de R$ 1,5 milhão, bem como as obras de requalificação urbana da Avenida Washington Luís, onde foram investidos R$ 3,3 milhões.