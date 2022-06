Prorrogadas para 22 de junho inscrições da premiação dos Pontos de Cultura

As inscrições para os Pontos de Cultura, programa de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, foram prorrogadas para 22 de junho.

No total, serão destinados mais de R$ 3,6 milhões, que irão contemplar 186 iniciativas culturais. Este Edital possui três categorias, sendo uma delas de recebimento de kits Culturais de audiovisual para entidades culturais, sem a necessidade de ser certificada como Pontos de Cultura.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas online por meio do endereço:www.proacexpresso.sp.gov.br.

Quem pode participar?

Cada categoria é destinada para um tipo de iniciativa cultural, conforme relação abaixo:

Categoria “Kit Cultural Audiovisual” : vagas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos (com constituição jurídica) que já sejam reconhecidas como Ponto de Cultura ou não, desde que cadastradas na Plataforma Rede Cultura Viva de acordo com os itens 3.3 e 13 do Edital.

Serão premiadas cerca de 110 entidades culturais, com o Kit Cultural Audiovisual, com: Câmera fotográfica Profissional, Aparelho Celular- Smartphone, Notebook processador de 04 núcleos, Microfone de lapela, Iluminador forma de anel com suporte e Tripé para câmera profissional.

Categoria “Repasse Financeiro – Entidade Cultural” : vagas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos (com constituição jurídica) que já sejam reconhecidas como Pontos de Cultura na Plataforma Rede Cultura Viva. Serão premiados 45 Pontos de Cultura, no valor de R$ 10 mil

Categoria “Repasse Financeiro – Coletivo Cultural” : vagas destinadas a coletivos culturais (sem constituição jurídica), representados por pessoa física, conforme indicação pelos demais membros do coletivo por meio da Carta de Autorização do Coletivo Cultural (Anexo 3), que sejam reconhecidos como Pontos de Cultura na Plataforma Rede Cultura Viva. Serão premiados 31 Pontos de Cultura, no valor de R$ 15 mil

VALOR TOTAL DO CONCURSO: R$ 3.682.435,00