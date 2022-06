Oportunidade para artista do DF participar de evento em Portugal

O artista contemplado contará com deslocamento, hospedagem, apoio técnico, de produção e comunicação, além de cachê no valor de 2 mil euros

Um artista visual do Distrito Federal terá a oportunidade de participar de uma residência artística na cidade do Porto, em Portugal, entre setembro e outubro deste ano. A iniciativa é parte das ações para celebrar Brasília como Capital Ibero-americana das Culturas em 2022 e foi proposta pelo Coliseu Porto Ageas e o Instituto Camões do Brasil, órgãos do governo português, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e do Escritório de Assuntos Internacionais do DF. As inscrições para a chamada pública começaram nesta quarta-feira (15).

Edifício do Coliseu Porto Ageas, órgão do governo português que propôs a iniciativa junto com o Instituto Camões do Brasil | Foto: Divulgação

Integrante da Plataforma InResidence, financiada pela Câmara Municipal do Porto, a residência artística também celebra o bicentenário da Independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Poderão participar profissionais com atuação nas áreas de desenho, pintura, escultura, fotografia, joalheria ou outras artes visuais, e que residam no DF há pelo menos três anos. O artista contemplado contará com deslocamento, hospedagem, apoio técnico, de produção e comunicação, além de cachê no valor de 2 mil euros.

Saiba mais aqui sobre a plataforma InResidente Porto.

A residência artística ocorrerá na cidade do Porto, no noroeste de Portugal, entre 15 de setembro e 15 de novembro – prazo final para que o artista selecionado apresente relatório da ação realizada, incluindo proposta de partilha e divulgação no Porto e em Brasília dos resultados da experiência artística, que pode ou não ter caráter expositivo, conforme a natureza da obra desenvolvida.

As candidaturas serão analisadas por comitê de seleção formado pelo artista, docente e curador de arte José Maia, representando Portugal, e pelo o gerente do Museu de Arte de Brasília, Marcelo Jorge, além da analista de atividades culturais do Espaço Cultural Renato Russo, Luciana Ribeiro, ambos servidores da Secec.

Os interessados deverão efetuar a inscrição no período até o dia 30 deste mês, encaminhando ao e-mail [email protected] a documentação necessária, que consiste em documentos de identificação e de contato, comprovante de residência no DF, currículo e/ou portfolio (até três páginas) e memória descritiva do projeto ou processo artístico a desenvolver na residência (com, no máximo, três páginas).

As propostas devem ter pertinência com um dos três temas do projeto: Independência do Brasil, bicentenário da Semana de Arte Moderna ou Brasília – Capital Ibero-americana das Culturas.

O resultado do chamamento tem publicação prevista para 31 de julho. Mais informações podem ser obtidas no site www.coliseu.pt .

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa