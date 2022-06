Bancos de leite materno recebem doações para recompor estoques

No HRSM, que é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), receberam o alimento, em maio de 2022, 63 recém-nascidos internados | Fotos Davidyson DamascenoAscom IgesDF (2)

Os bebês prematuros internados no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) precisam de doações de leite materno. O Banco de Leite Humano da unidade, que fornece o alimento fundamental para a sobrevivência deles, está com o estoque no limite, assim como os outros 13 bancos de leite localizados em outros hospitais da rede de saúde do DF.

A chefe do Banco de Leite do HRSM, Maria Helena Santos, destaca que “a doação de leite é um ato de amor e pode ser feita de maneira simples. Basta fazer o cadastro e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar visita a residência para deixar o kit de doação (frascos, máscara e touca). Depois, a equipe retorna semanalmente para recolher a doação, ou seja, a mãe não precisa sair de casa para contribuir.”

No HRSM, que é administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), receberam o alimento, em maio de 2022, 63 recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), Unidade de Cuidados Intermediários (Ucin), Centro Obstétrico (CO) e Maternidade.

“Essa unidade é referência em gestação de alto risco, por isso, há muitos prematuros com baixo peso e o leite humano é fundamental para garantir a nutrição adequada para bebês nessa condição”, explica Maria Helena Santos.

Para o leite doado ser servido aos bebês, o alimento passa por diversas etapas que iniciam pela coleta do leite, armazenagem, testes de cheiro e de visão para observação do aspecto do leite, pasteurização, testes biológicos para detecção de microorganismos, fracionamento e distribuição.

Como doar

Para contribuir com essa doação que salva vidas, as mães saudáveis podem se cadastrar pelo site Amamenta Brasília ou ligando no telefone 160 – opção 4. Mães que residem próximo ao HRSM também podem ligar para o telefone do Banco de Leite de Santa Maria: 4042-7770 ramal 5529/5530 ou WhatsApp 61 9930 73343. As demais, que moram em outras regiões, podem entrar em contato com o banco de leite mais próximo. Confira a lista de bancos de leite em todo o DF:

*Com informações do Iges-DF