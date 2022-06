Confira o que abre e o que fecha no feriadão de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado em 16 de junho, será prolongado na capital federal. Decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado em edição extra de terça-feira (14) doDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) de terça-feira (14) estabeleceu que a sexta (17) será ponto facultativo. Com isso, alguns órgãos, autarquias e espaços públicos terão os horários de atendimento alterados.

Confira, a seguir, o roteiro daAgência Brasíliasobre o que abre e fecha no período de quinta (16) a domingo (19), durante o feriadão.

Ônibus

Na quinta-feira, os ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF circulam com tabela horária de domingos e feriados. Na sexta-feira, a circulação será de acordo com a tabela horária normal dos dias úteis, com flexibilização nas linhas que atendem à Esplanada dos Ministérios, podendo haver redução, conforme a demanda. As demais linhas de ônibus do DF terão operação normal. Sábado e domingo, a circulação seguirá o esquema já adotado para fins de semana.

Metrô

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Não haverá alteração no feriado de Corpus Christi. O Metrô funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30, de quinta a sábado e, no domingo, das 7h às 19h.

Restaurantes comunitários, Cras, Creas e centros de convivência

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Os restaurantes comunitários estarão fechados na quinta e no domingo. Abrem sexta e sábado.

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) fecham na quinta-feira e voltam a funcionar normalmente na sexta, das 8h às 18h. Já os centros Pop operam nos quatro dias, das 7h às 18h.

Corpo de Bombeiros

Haverá regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. Para os eventos de grande vulto, o CBMDF abriu inscrições de serviços voluntários com remuneração para bombeiros atuarem. Haverá guarnições de pronto atendimento todos os dias.

Polícia Militar

Funcionamento 24 horas por dia de forma ininterrupta, incluindo fins de semana e feriados.

Polícia Civil



As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas, bem como o atendimento da delegacia eletrônica da PCDF.



Defesa Civil

Atendimento em regime de plantão. A Defesa Civil mantém equipes de técnicos plantonistas todos os dias, durante 24 horas. Em caso de qualquer intercorrência, o cidadão pode acionar pelos telefones 193 ou 199.

Caesb

Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Não haverá expediente na quinta e na sexta, mas as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. Atendimento remoto, agência virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, primeira ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos e manutenção de rede, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.

Neoenergia

De sexta a domingo, 540 profissionais atuarão, tanto no Centro de Operações Integradas (COI) quanto nas ruas, para o atendimento a eventuais ocorrências em todo o Distrito Federal. As lojas de atendimento (Lago Sul, Paranoá, Planaltina, Samambaia e São Sebastião) e a agência móvel do Guará funcionarão normalmente na sexta-feira, das 9h às 17h. A loja de atendimento de Taguatinga estará fechada para melhorias.

Os canais de atendimento virtuais da companhia seguem disponíveis diariamente, 24h, e estão preparados para prestar orientações e para o registro e atendimento dos serviços da distribuidora.

Na Hora

Todas as unidades, incluindo a de perícias, estarão fechadas na quinta e na sexta.

Procon

Na quinta-feira, não haverá atendimento presencial – sistema que volta na sexta, na sede do órgão, localizada no shopping Venâncio.

Conselhos tutelares e Centro Integrado 18 de Maio

As unidades do Conselho Tutelar estarão fechadas quinta e sexta. Demandas urgentes poderão ser registradas pelo telefone 125, da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). O mesmo ocorre com o Centro Integrado 18 de maio, que funcionará em regime de plantão pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Pró-Vítima

Os núcleos do programa Pró-Vítima funcionarão apenas em regime de plantão na quinta e na sexta, pelo telefone (61) 98314-0613.

BRB

As agências do BRB fecharão na quinta-feira. Na sexta, voltam a funcionar normalmente.

Detran

Todas as unidades do Detran estarão fechadas. Portanto, não haverá atendimento presencial. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Detran, funcionarão normalmente. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala.

Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Não haverá atendimento ao público no Setor de Multas e Penalidades e Protocolo na quinta e na sexta-feira.

Não será feita operação de reversão nas rodovias distritais Estrada Parque Ceilândia (DF-095), DF-250 (Paranoá), DF-001, entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, na BR-070 e na Barragem do Paranoá (período vespertino) na quinta. As operações voltam normalmente na sexta-feira.

O tradicional Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário (DF-002), estará fechado ao trânsito de veículos e aberto ao público na quinta e no domingo, entre as 6h e as 18h.

Serviço Veterinário Público

O Serviço Veterinário Público (Hvep), no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga Norte, não funcionará na quinta-feira. As atividades serão retomadas normalmente na sexta.

DF Legal

Os núcleos de atendimento ao cidadão estarão fechados, voltando a funcionar na segunda-feira (20). Mas as equipes de fiscalização nas ruas continuarão recebendo denúncias pelo telefone 162 e pela Ouvidoria

Parques

Parque Ecológico Águas Claras | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

? Aberto todos os dias, das 5h às 11h

Parque Ecológico de Águas Claras

?Todos os dias, com portão principal das 5h30 às 20h e portões laterais das 6h às 18h

Parque Ecológico Olhos d’Água

?Abertos todos os dias das 6h às 18h

Parque Recreativo do Gama

Parque Ecológico do Paranoá

Parque Ecológico do Lago Norte

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Parque Ecológico Areal

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul

?Aberto todos os dias das 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco

Parque Ecológico Sucupira

Parque Ecológico da Asa Sul

Parque Ecológico Cortado

?Abertos todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Parque Ecológico Veredinha

Parque Ecológico Península Sul

?Aberto todos os dias, das 7h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas

?Aberto todos os dias, das 8h às 18h

Parque Distrital das Copaíbas

Espaços culturais públicos

O Centro Cultural Três Poderes (CC3P) funcionará todos os dias das 9h às 17h, com exceção da sexta, quando o horário se estende até as 18h. A Concha Acústica estará aberta para visitas guiadas de quinta a domingo, das 10h às 17h. O Memorial dos Povos Indígenas também estará aberto, das 9h às 17h. O Museu de Arte de Brasília funcionará das 10h às 19h. O Museu Catetinho receberá visitantes das 9h às 17h, enquanto o Museu Nacional da República das 9h às 18h30. Já o Museu Vivo da Memória Candanga funcionará de quinta a sábado, das 9h às 17h.

O Espaço Cultural Renato Russo funcionará todos os dias, das 10h às 20h. Porém, a gibiteca estará fechada na quinta-feira e terá horário reduzido no fim de semana até as 17h. A biblioteca também fecha mais cedo no sábado e no domingo, às 17h.

A Biblioteca Nacional de Brasília estará fechada na quinta-feira. Sexta, funcionará das 8h às 20h. Sábado e domingo, das 8h às 14h. Já a Biblioteca Pública de Brasília ficará fechada quinta, sexta e domingo, funcionando apenas no sábado, das 7h30 às 13h30.

Alguns espaços abrirão apenas no sábado. É o caso da Casa do Cantador, das 13h à meia-noite; do Centro de Dança, das 8h às 22h; e do Complexo Cultural Samambaia, das 9h às 18h. Ficarão completamente fechados o Complexo Cultural Planaltina e o Eixo Cultural Ibero-Americano.

Planetário

De quinta a domingo, funcionará das 9h às 21h, com a exposiçãoUniverso Supreendente. As sessões da Cúpula do Céu Noturno serão às 11h, 16h, 17h e 18h.

Zoológico de Brasília

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Aberto de quinta a domingo, das 8h30 às 17h.

Jardim Botânico

De quinta-feira a domingo, das 9h às 16h.

Centros olímpicos e paralímpicos

Os centros olímpicos e paralímpicos fecharão na quinta-feira. Na sexta-feira, funciona apenas o COP do Recanto das Emas, das 16h às 20h. No sábado, com atividades regulares das 8h às 12h e das 14h às 18h, funciona o projeto Lazer para Todos, para uso da comunidade. No domingo, das 9h às 16h, segue o projeto Lazer para Todos.