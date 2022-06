Governo anuncia reforma de 27 distritos policiais e compra de 17 mil armas e coletes

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta quarta-feira (15), na sede do Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos), um investimento de R$ 110,7 milhões na Polícia Civil. Os recursos estaduais serão usados na modernização de 27 distritos policiais na capital e aquisição de mais de 17 mil armas e coletes balísticos para dar mais segurança a policiais e melhorar o atendimento à população.

“Estamos anunciando a reforma de dezenas de delegacias em São Paulo e também a entrega de armamentos. São mais de 12,5 mil pistolas que se somam a coletes balísticos e uma série de instrumentos para que a polícia de São Paulo continue sendo a mais equipada do Brasil. A Polícia Civil tem papel fundamental na identificação de criminosos e investigação de grandes quadrilhas do crime organizado”, disse Rodrigo.

A maior parte do investimento confirmado pelo governador será aplicada em reformas e modernizações de 27 distritos policiais da cidade de São Paulo. Com ordens de serviço expedidas para 12 prédios, as obras começam neste mês e têm conclusão prevista até dezembro, sob investimento de R$ 35,5 milhões.

As reformas dos outros 15 distritos têm previsão de início entre julho e agosto e conclusão em até seis meses, com outros R$ 38,4 milhões em recursos do Estado. Além de melhorar as condições de trabalho dos policiais, a modernização dos distritos facilita o acesso da população para registro de ocorrências ou para compartilhar informações com a polícia.

Armas e coletes

O governador Rodrigo confirmou a aquisição de 12,5 mil pistolas calibre 9 mm e 250 carabinas calibre .556 para a Polícia Civil. As novas armas foram compradas por meio de concorrência internacional, que teve como vencedoras as empresas Glock America S.A e a Israel Weapon Industries Ltda.

Todo o armamento está sendo embarcado nos EUA e em Israel, respectivamente, com previsão de chegada a São Paulo no final deste mês. O Governo do Estado investiu R$ 26,6 milhões nas armas.

A Polícia Civil também vai receber também 4,4 mil novos coletes balísticos e 31,3 mil distintivos. O equipamento foi comprado por meio de pregão eletrônico no ano passado, em investimento total de R$ 10,2 milhões.

Museu reaberto

Rodrigo Garcia ainda reabriu o Museu Delegado de Polícia Nestor Sampaio Penteado, que estava desativado desde junho de 2012. Com acervo relacionado à temática de prevenção e combate às drogas, o espaço recebe o nome do delegado precursor da prevenção primária na Polícia Civil. Mais informações estão disponíveis no site dipe.sili.com.br/ .