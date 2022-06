Governador inaugura a pavimentação da Rota da Cachaça em Luiz Alves e anuncia investimentos

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Durante seis meses, o casal de aposentados Waldo e Nair Roters, de 93 e 89 anos, acompanhou da varanda da residência o dia a dia da movimentação das máquinas e os trabalhos de pavimentação na rua Vereador Otto Wruck, uma das vias que compõem a Rota da Cachaça, em Luiz Alves. Nesta quarta-feira, 15, o sonho de mais de 60 anos se tornou realidade. Em frente à casa, com muita alegria, o casal testemunhou a conclusão do asfalto, um acesso rápido, seguro e sinalizado. Era o sentimento de alívio de quem por seis décadas sentiu na pele a dificuldade de morar numa rua de terra.

“Mudou a nossa realidade. Estamos felizes, esperamos muito por este asfalto, até achávamos que não íamos conseguir ver. E aqui estamos nós, comemorando. Só temos a agradecer. Muitos prometeram, mas chegou a vez do governador Carlos Moisés e do prefeito Marcos Pedro Veber deixarem a obra pronta e realizarem o sonho das comunidades”, relatou o casal.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A tão esperada pavimentação, que também impulsionará o turismo e a produção regional da Capital Catarinense da Cachaça, foi inaugurada oficialmente pelo governador Carlos Moisés, na manhã desta quarta-feira, em ato na Sociedade Duque de Caxias, com a presença de autoridades e comunidade. O evento ainda foi marcado pela entrega do Título de Cidadão Honorário Luizalvense ao governador, em reconhecimento aos serviços prestados ao município.

“Além das pessoas que vivem ao longo da rodovia, a pavimentação colabora para o turismo local, para o desenvolvimento de Luiz Alves e contempla aqueles que desbravaram a atividade da produção da cachaça. Para nós é uma alegria chegar nas cidades e fazer entregas efetivas. Isso faz parte do movimento municipalista que significa colocar o dinheiro onde as pessoas vivem. Acreditamos na infraestrutura, seja ela municipal, estadual ou federal. Estamos conectando as regiões, gerando oportunidades para os catarinenses”, disse o governador, ao agradecer pelo título recebido.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O prefeito Marcos Pedro Veber destacou que um novo tempo começa para o município, que é referência na produção de cachaça artesanal e aguardente no Estado com mais de 1 milhão de litros\ano.

“É um grande marco. Vai oferecer mais qualidade de vida para a população e garantir que mais turistas procurem o município, não só pela fama da boa cachaça artesanal, mas também para aproveitar outros atrativos, como o turismo religioso, rural e a compra nas lojas de fábrica têxteis. O governador tem sido um grande parceiro, trabalhando em prol das pequenas cidades com um olhar e sensibilidade nunca vistos anteriormente,” afirmou.

A obra

O trecho de cinco quilômetros pavimentado na Rota da Cachaça passa pelas ruas Vereador Otto Wruck, Fratelli Signorelli, Roberto Rech e a Estrada Geral Ribeirão do Bugre. Com um investimento de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado, a obra foi realizada pela prefeitura. A assinatura do convênio ocorreu em 21 de junho de 2021, a ordem de serviço foi entregue em 12 de novembro e as obras iniciaram no dia 3 de dezembro. Menos de um ano depois, o governador voltou a Luiz Alves para participar da inauguração.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“É mais um dia de alegria. O governo Carlos Moisés é um governo realizador. Depois de tanta espera, a obra é finalmente entregue à população. A comunidade aguardava por isso. É um dia histórico para a região”, enfatizou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira.

Turismo

Ao todo, são dez alambiques espalhados por diversas regiões de Luiz Alves, colecionando premiações nacionais e internacionais. Os produtos são comercializados em diversas regiões do país e até mesmo exportados.

Um dos alambiques é da família Wruck, produtora de cachaça em Luiz Alves desde 1938. O patriarca Otto Wruck – que dá nome a uma das ruas asfaltada – passou o negócio para os filhos, que ampliaram a produção e hoje vendem a bebida até para a Alemanha e Paraguai.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O empresário Adolar Wruck, filho do fundador, ressaltou a importância da pavimentação para o desenvolvimento da região. “É um sonho que se concretiza. Não tenho nem palavras para agradecer. Já disse há um ano, no dia da assinatura do convênio, e hoje reforço que é preciso infraestrutura para que os locais possam se desenvolver. Isso é o que recebemos agora. É uma grande conquista para o turismo, empresários e moradores.”

SC-414

Mas as boas notícias na Capital Catarinense da Cachaça não pararam por aí. Foi entregue ainda a ordem administrativa de mobilização para que a empresa selecionada para a pavimentação da SC-414, no trecho entre Luiz Alves e a SC-108, em Blumenau, passando por Massaranduba, possa se organizar para iniciar as obras logo após a assinatura da ordem de serviço, que deve ser expedida em 10 dias.

São 12,79 km de estrada a serem pavimentados. Para isso, estão previstos os serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, pavimentação, obras de arte especiais, obras de arte complementares, serviços diversos, meio ambiente e contenção. O investimento previsto será de R$ 58,6 milhões.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Reforço para a saúde

Ainda no ato, foi assinado o convênio com o município de Luiz Alves para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para saúde, no valor de R$ 288,4 mil.

Implantaçao da rede de água

Outros atos importantes foram as assinaturas das ordens de serviços, por meio da Casan, para implantação de nova captação de água no Rio Luiz Alves. O valor investido é de aproximadamente R$ 80 mil, com recursos próprios e beneficiará 12 mil habitantes. Também para reforma e revitalização da Estação de Tratamento de Água de Luiz Alves (R$ 98 mil). E para a o instalação de Reservatório Pré-fabricado para Água Tratada, no Bairro Rio do Peixe, no município, com capacidade de 50 mil litros, (R$ 238 mil).

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Honraria

O título de Cidadão Honorário ao governador Carlos Moisés foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. “O título representa a nossa gratidão ao apoio e a atenção do governador com o nosso município”, disse o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Soares da Silva Winter. Também receberam a honraria os deputados estaduais Vicente Caropreso e Paulinha e o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira.

