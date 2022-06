Maratona da Rádio MEC homenageia 140 anos de Igor Stravinsky

Na próxima sexta-feira (17), a Rádio MEC celebra a obra de Igor Stravinsky, considerado um dos compositores mais importantes e influentes do século XX. Além de conteúdos temáticos ao longo da programação, a Maratona Igor Stravinsky 140 anos inclui o lançamento da playlistStravinsky Essencial no perfil da emissora no Spotify.

Das 8h às 22h, a MEC apresenta as principais obras do compositor, com a transmissão de uma música a cada hora. Também vão ao ar programas especiais de uma hora de duração, ao meio-dia e às 20h.

Entre as composições de destaque de Stravinsky a serem exibidas na emissora pública estáA Sagração da Primavera, que transformou o pensamento musical da época acerca da estrutura rítmica. OPássaro de Fogo ePulcinella, outras obras icônicas de autoria do compositor, também estão na lista da programação temática da MEC.

Compositor, pianista e maestro russo, Igor Stravinsky foi escolhido pela revistaTimecomo uma das 100 pessoas mais influentes do século XX. Além do reconhecimento que obteve pelas suas composições, conquistou notabilidade pela sua diversidade estilística.

Sobre a emissora

Reconhecida pelos amantes da música, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas dejazze música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço: Maratona Igor Stravinsky 140 anos na Rádio MEC

Programação especial - sexta-feira, dia 17/06, das 8h às 20h, na Rádio MEC

» Nova playlistStravinsky Essencial no Spotify (disponível a partir de sexta-feira, 17 de junho)