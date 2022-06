Ônibus circulam no feriado de Corpus Christi com horários de domingo

Na Esplanada, linhas circularão em esquema flexível, com possibilidade de redução, conforme a demanda | Foto: Arquivo/Agência Brasília

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, o transporte público coletivo do Distrito Federal estará operando com escala de domingo – programação que costuma ser adotada em todos os feriados nacionais, quando a demanda por transporte público na capital é bastante reduzida.

Na sexta (17), os ônibus vão circular com tabela normal de dia útil. Contudo, como será ponto facultativo para os servidores do GDF e do governo federal, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou a flexibilização das linhas que atendem a Esplanada dos Ministérios, com possibilidade de redução da oferta conforme a demanda.

Os passageiros podem conferir os horários das viagens dos ônibus no site DF no Ponto .

*Com informações da Semob