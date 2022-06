Inscrições para o Canto Kids encerram nesta quarta-feira, 15

Esta quarta-feira (15/6) é o último dia de inscrições para o Canto da Primavera Kids 2022, promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) com co-realização do Sesc Goiás, e em parceria com a Prefeitura de Pirenópolis. Os interessados podem realizar o credenciamento de forma gratuita nas escolas das redes estadual e municipal ou na sede da prefeitura.

Em sua primeira edição, o festival é destinado para as crianças e adolescentes de quatro a 14 anos de idade, que estudam na rede pública ou privada e residem no município. As inscrições só podem ser feitas pelos pais ou responsáveis, apresentando os documentos pessoais dos pequenos.

O Canto Kids terá um formato de concurso, dividido em quatro etapas eliminatórias, que vão ocorrer no Centro de Pirenópolis e nas regiões dos Pireneus, dos Santos e da Babilônia, entre os dias 22 e 25 de junho. Já a final, acontece no dia 26 de junho, no Largo da Igreja Matriz.

A avaliação será realizada por uma comissão de jurados composta por profissionais de renome, escolhidos a pela Secretaria Municipal de Cultura de Pirenópolis. A apresentação de cada cantor mirim deve ter a duração de três minutos e será avaliada a partir de três critérios: voz, interpretação e presença de palco.

A premiação total é de R$ 18 mil e será distribuída entre os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar nas duas categorias.

Serviço

Último dia de inscrições para o Canto Kids 2022

Data: 15/6

Local: Prefeitura de Pirenópolis ou nas escolas da rede pública do município

Fonte:Secretaria de Cultura (Secult)

(sECULT)