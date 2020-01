Aliens existem e podem já estar na Terra, diz astronauta britânica

"Não há vista mais bonita do que olhar a Terra de cima -- e eu nunca vou esquecer da primeira vez que vi", relembrou. "Depois da decolagem, deixamos a atmosfera e de repente a luz entrou pela janela. Estávamos sobre o Oceano Pacífico. Os mares azuis gloriosamente profundos me tiraram o fôlego."

Sharman, que continua com atividades relacionadas à química e voos espaciais, falou com carinho sobre os oito dias em órbita que ela ficou enquanto compartilhou memórias sobre a primeira vez que ela viu a Terra de cima.

Em entrevista ao Observer Magazine , Sharman refletiu sobre seus anos no campo da ciência e tecnologia, incluindo sua missão na estação modular espacial soviética Mir, em maio de 1991. Durante a conversa, ela afirmou que a vida extraterrestre existe em algum lugar do universo.

