Governo inaugura escritório de inovação no Vale do Silício, Califórnia

Na constante busca pela inovação e por soluções de ponta em tecnologia, o BRB chega ao Vale do Silício, na Califórnia. Em parceria com a Plug and Play, uma das maiores aceleradoras do mundo, passa a ter um posto avançado para desenvolvimento de projetos que garantam uma melhor experiência dos clientes.

Em busca pela inovação e por soluções de ponta em tecnologia, o BRB inaugura escritório de inovação nos EUA | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o momento representa um marco importante para a história da instituição: “Assumimos o compromisso de fazer um banco moderno, ágil, perene em suas construções. Mudamos nosso posicionamento estratégico e, sempre com a intenção de transformar a vida das pessoas e gerar desenvolvimento econômico e social, conquistamos ótimos resultados”.

“Chegar ao Vale do Silício, onde a inovação acontece, é motivo de orgulho e a reafirmação do nosso compromisso em melhorar o atendimento de nossos clientes, fazendo com que o BRB seja o banco de primeiro relacionamento de cada um deles”, afirma.

O primeiro projeto do BRB na Califórnia será o de criação e desenvolvimento de sua assistente virtual. Batizada de Bárbara, terá como missão realizar o atendimento dos clientes de varejo e programas sociais. Ela usará a inteligência artificial como meio para ganho de escala, rapidez, eficiência e uma cultura digital mais presente.

A Bárbara também tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da cultura de inovação, consolidação do BRB Labs, instalado no Biotic, em Brasília, “e para que o banco esteja em contato direto com um dos locais mais pujantes da tecnologia e inovação, além de ponto de encontro de ideias e empreendedores que podem contribuir para o ecossistema BRB”, complementa Costa.

*Com informações do BRB