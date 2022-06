GDF ampliará carga horária de servidores para atendimento socioassistencial

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou mais uma medida para ampliar o atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Nos próximos dias, vai ser publicado decreto autorizando a ampliação na carga horária dos servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), para solicitarem mudar de 30 para 40 horas semanais.

O governador Ibaneis Rocha fez o anúncio durante entrevista no início da semana e, nesta terça-feira (14), a secretária de Desenvolvimento Social, Mayra Noronha Rocha, reforçou a informação nas redes sociais da pasta.

Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem 785 servidores efetivos que trabalham em regime de 30 horas semanais aptos a solicitarem a ampliação | Fotos: Renato Raphael/Sedes

A medida é mais uma com o foco em atender a população mais vulnerável que sofre as consequências da crise econômica desencadeada pela pandemia da covid-19.

Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) tem 785 servidores efetivos que trabalham em regime de 30 horas semanais aptos a solicitarem a ampliação. “Dessa forma, poderemos aumentar nossa capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera nas nossas unidades”, enfatiza Mayara Rocha.

Com a nomeação dos servidores aprovados no último concurso da Sedes, em dois anos o quadro de servidores da Assistência Social subiu de 1,1 mil para 1,8 mil trabalhadores. Além de reforçar a capacidade de atendimento nos Cras e demais unidades socioassistenciais onde esses trabalhadores estiverem lotados, o decreto atende às solicitações dos servidores pela ampliação da carga horária.

“A medida também visa valorizar nossos servidores. Há relatos de solicitações com mais de 10 anos sem ser concedida”, reitera a gestora.

Mais ações

O GDF informa que a equipe técnica segue com a articulação para implementar futuras estratégias de fortalecimento do suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além do atendimento por senha nos Cras e nos sete postos do Na Hora, nos próximos dias o agendamento via telefone será reativado, o que vai tornar o trabalho mais eficaz.

A Sedes também está concluindo o processo para firmar parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC) que vai ampliar a capacidade de atendimento do Cadastro Único no DF, que é pré-requisito para ter acesso aos benefícios sociais federais e distritais. Com a parceria, será ampliado de 26 para 50 o número de pontos de atendimentos sociais básicos.

