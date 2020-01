Conheça a raríssima azeitona branca ‘ressuscitada’ por agrônomos e agricultores e

Além disso, o precioso óleo de leucolea também era usado para alimentar as lâmpadas em lugares sagrados. Exatamente por produzir pouca fumaça ao ser queimado.

As quatro espécimes encontradas, graças aos olivicultores e agrônomos iluminados, foram salvas e reproduzidas com novos enxertos, dando vida a essas belas e antigas espécies. A pesquisa ainda está em andamento, mas mudas de leucolea são encontradas em alguns viveiros da região.

