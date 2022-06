Pesquisa revela características de quatro cidades do DF

A divulgação da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 por grupos de regiões administrativas segue sua trajetória de apresentações. Nesta semana, é a vez das quatro cidades da Unidade de Planejamento Territorial (UPT) Sul – Gama, Santa Maria, Riacho Fundo II e Recanto das Emas – conhecerem mais um pouco de sua população.

O Gama é uma das quatro cidades da Unidade de Planejamento Territorial (UPT) Sul que terão seus dados apresentados nesta quarta-feira (15) | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A apresentação dos dados está marcada para as 10h desta quarta-feira (15), na Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria, que fica no Shopping de Santa Maria, situado na CL 114, Bloco D, 4º andar, na Avenida Alagados. E contará com a apresentação ao vivo pelo canal da Codeplan no YouTube .

A PDAD é a principal fonte de informação do governo distrital para subsidiar políticas públicas e oferecer melhor qualidade de vida aos moradores. Em 2021, o estudo visitou mais de 30 mil residências da capital a fim de traçar o raio x do Distrito Federal.

O ciclo de sete apresentações, uma por UPT, visa fornecer de forma desmembrada para cada cidade suas características demográficas, econômicas, trabalho e renda, condição social, etnia, estado civil, aspectos habitacionais, infraestrutura, e de migração.

Nesta última edição, a PDAD trouxe como novidade o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para os maiores de 18 anos, questões de insegurança alimentar e sobre animais domésticos nos domicílios.

Serviço

Pdad 2021 – Apresentação por UPT

Data: 15/6

Hora: 10h

Local: Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria (CL 114, shopping S/N, Bloco D, 4º andar – Avenida Alagados)

