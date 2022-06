Estado anuncia liberação de recursos para compra de veículos e equipamentos

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta terça-feira (14) a liberação de cerca de R$ 32 milhões para a aquisição de 122 veículos e equipamentos, que serão entregues para as Defesas Civis municipais. Cada município receberá uma viatura, modelo picape 4×4 ou 4×2, equipadas com kit de combate a incêndio. Este equipamento é fundamental para este período do ano em que é desenvolvida a Operação Estiagem com o objetivo de combater os incêndios florestais.

“Essa é uma liberação importante para as pequenas e médias cidades do nosso Estado, para que possam ter mais equipamentos de cuidado e proteção às pessoas. De 60 a 120 dias todos estes equipamentos estarão entregues e isso vai nos estimular a sempre fazer cada vez mais”, afirmou o governador.

Ao todo, 409 municípios receberão 475 viaturas (modelo 4×4 ou 4×2) e aproximadamente 7 mil itens, entre equipamentos e materiais, até o final de 2022. O investimento total do programa será de aproximadamente R$ 76 milhões. Os itens distribuídos para as municipalidades foram adquiridos com investimentos diretos do Governo do Estado e recursos de emendas parlamentares.

A ação de equipar os municípios paulistas teve início em 2020, por meio de uma ação inédita da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, conforme o Decreto nº 64.849/20.

Lista das cidades contempladas

Sertãozinho

Ourinhos

Leme

Mogi Mirim

São João da Boa Vista

Avaré

Matão

Bebedouro

Lençóis Paulista

Mococa

Tupã

Penápolis

Batatais

Ibitinga

Andradina

Olímpia

São José do Rio Pardo

São Joaquim da Barra

Pontal

Monte Alto

Itararé

Santa Cruz do Rio Pardo

Pederneiras

Dracena

Capão Bonito

Paraguaçu Paulista

Orlândia

Itápolis

Vargem Grande do Sul

Ituverava

Novo Horizonte

São Manuel

Guaíra

Guariba

Agudos

São Pedro

Rio das Pedras

Cravinhos

Adamantina

Santa Cruz das Palmeiras

Descalvado

Morro Agudo

Guararapes

São Miguel Arcanjo

Cândido Mota

Igarapava

Casa Branca

Piraju

Mirandópolis

Pilar do Sul

Conchal

Santa Gertrudes

Dois Córregos

Itaí

Valparaíso

Santa Rosa de Viterbo

Cajuru

Tanabi

Pirajuí

Angatuba

Monte Aprazível

Brodowski

Iracemápolis

Taquarituba

Tambaú

Pompeia

Palmital

Pradópolis

Castilho

Guará

Capela do Alto

Itatinga

Junqueirópolis

Cerqueira César

Buri

Viradouro

Monte Azul Paulista

Itirapina

Cesário Lange

Conchas

Bady Bassit

Severínia

Buritama

Itaberá

Pindorama

Macatuba

Guapiara

Pedregulho

Ipuã

Tabatinga

Borborema

Altinópolis

Fartura

Ribeirão Branco

Santa Adélia

Luiz Antonio

Tarumã

Itajobi

Auriflama

Serra Azul

Ipaussu

Boa Esperança do Sul

Patrocínio Paulista

Flórida Paulista

Taguaí

Quatá

Itapuí

Maracaí

Avanhandava

Piratininga

Palmares Paulista

Ribeirão Bonito

Mineiros do Tietê

Tapiratiba

Ibirá

Lavínia

Bocaina

Tabapuã

Duartina

Chavantes

São Sebastião da Grama

Dourado