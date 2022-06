Mora no Guará? Participe da consulta sobre mudança de endereçamento

A partir desta terça (14), moradores do Guará receberão em casa formulários para envio de sugestões sobre da proposta de alteração de endereçamento do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV), do Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) e do Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), para Superquadra Park Sul. Elaborada pela Administração Regional do Guará, a consulta tem validade até 14 de julho.

Trata-se de um pedido antigo da população local, que também enfrenta dificuldades na entrega de correspondências devido aos nomes que geram confusão para a devida localização dos setores.

A proposta apresentada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) é padronizar os endereços, como já ocorre no Plano Piloto.

Quem quiser encaminhar sugestões deverá preencher o formulário e enviar com a proposta pelo link disponível no site da Administração Regional do Guará até o dia 30 deste mês. Após essa data, e até 14 de julho, o formulário deve ser preenchido presencialmente, na sede da administração da cidade – SRIA II QE 26, Área Especial do Cave, Guará II.

*Com informações da AR Guará