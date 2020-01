Árvore raríssima com folhas de 2,5m é achada em Rondônia

Uma árvore em extinção foi encontrada dentro do Parque Botânico de Ariquemes (RO), a 200 quilômetros de Porto Velho. Trata-se da espécie Coccoloba (Polygonaceae), conhecida por produzir a maior folha dicotiledônea do mundo, com até 2,5 metros de comprimento.

Segundo Vilmar Ferreira, engenheiro do parque, a árvore foi descoberta há cerca de dois meses. "Me levaram uma folha grande e eu espantei. Aí constatei ser a Coccoloba, uma espécie endêmica e em extinção", afirma.

A árvore encontrada em Ariquemes tem somente um caule e poderá chegar a 13 metros de altura. As folhas ficam na parte superior. Na fase adulta cada folha chega a medir 2,5 metros de comprimento e 1,40m de largura. O Guinness Book considera a folha desta espécie como a maior mundo.

Árvore foi descoberta após engenheiro do parque receber folha gigante — Foto: Rede Amazônica/Reprodução

De acordo com o engenheiro, essa é a única árvore da espécie encontrada na reserva de Ariquemes.

Ele acredita que Coccoloba do Parque Botânico brotou após ter sido cortada há alguns anos, por engano, durante a revitalização do parque, quando foram abertas as trilhas ecológicas e a Coccoloba ainda era 'filhote'.

O local onde está a arvore será demarcado e identificado. A expectativa é que a Coccoloba vire mais um dos atrativos para os turistas do parque.

Folha de árvore é considerada a maior do mundo pelo Guinness Book — Foto: Rede Amazônica/Reprodução

Onde localizar a Coccoloba no parque?

Para chegar até a arvore rara no parque botânico de ariquemes, a administração do parque diz que o turista deve seguir pela trilha de madeira, perto da ponte depois seguir pela trilha de terra. A árvore está perto do riacho do parque.

O Parque Botânico da cidade tem 12 hectares de área preservada e chega a atrair cerca de 1 mil visitantes por dia.

Busca pelas folhas gigantes

Esta não é a primeira vez que a Coccoloba é encontrada em Rondônia. Em 1993, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e do Ibama, realizaram uma excursão à Flona do Jamari, onde foram coletadas, de uma único espécie, duas folhas que mediam respectivamente 2,50 m x 1,44 m e 2,10 m x 1,32 m.