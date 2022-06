Governo de SP entrega primeiro consultório veterinário Pet Container em Jarinu

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta terça-feira (14), em Jarinu, o primeiro consultório veterinário do Programa Meu Pet, o Pet Container. A unidade será administrada pelo município e terá consultas e exames gratuitos para cães e gatos. Na ocasião, foram liberados mais de R$ 26 milhões para obras na estrada vicinal Tomoteru Takase e obras de pavimentação asfáltica pelo programa Nossa Rua.

Ainda na cidade, o governador participou da inauguração do Centro de Distribuição da L’Oreal, que deve gerar 400 empregos diretos. Em Várzea Paulista, Rodrigo entregou um novo posto de atendimento do Poupatempo.

“A ideia do Pet Container surgiu justamente porque queríamos acelerar a entrega de um espaço destinado ao cuidado e à proteção com os animais. Vamos fazer mais 129 desses em todo o estado”, afirmou o governador.

A clínica possui uma estrutura de 60m², instalada em 4 containers, e foi entregue totalmente equipada para exames laboratoriais, permitindo assim que os tutores levem seus pets para realização de consultas, diagnósticos e tratamento clínico-ambulatorial.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

A unidade é a primeira de um total de 130 consultórios que serão entregues em todas as regiões do estado. A iniciativa é inédita e visa dar suporte a defesa e saúde dos animais domésticos. O investimento total do Governo do Estado é de R$ 50 milhões para instalar, equipar e mobiliar os containers.

“Estas unidades simbolizam a importância de políticas de assistência à saúde dos animais, principalmente para a prevenção de doenças dos cães e gatos, o que irá refletir positivamente na redução dos casos de transmissão de doenças para os seres humanos também”, disse o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Poupatempo em Várzea Paulista

Em Várzea Paulista, o governador Rodrigo Garcia inaugurou mais uma unidade do Poupatempo na região de Campinas. O novo posto já é integrado ao Detran.SP e tem capacidade para realizar até 290 atendimentos por dia, beneficiando cerca de 124 mil habitantes. O investimento do governo estadual foi de R$ 200 mil.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais no Poupatempo de Várzea Paulista devem, obrigatoriamente, agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

As unidades físicas do Poupatempo oferecem serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, entre outros.

Nos canais eletrônicos já são mais de 200 serviços on-line disponíveis que podem ser realizados com conforto e segurança, sem precisar sair de casa, como a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, por exemplo.

Rodrigo também liberou R$ 2,9 milhões para o município de Várzea Paulista, que serão utilizados para obras de pavimentação asfáltica em vias públicas, pelo Programa Nossa Rua; obras de construção de calçadas acessíveis, pelo Programa Cidade Acessível; e obras de reforma de Unidade Básica de Saúde.