Servidores públicos são capacitados em organização de eventos oficiais

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) acaba de formar 16 novos servidores públicos para atuarem na área de organização de eventos oficiais. O grupo compôs a segunda turma de 2022 do curso Cerimonial e Protocolo de Eventos, oferecido pela Egov desde 2015 e que já certificou 358 servidores públicos do GDF.

Dezesseis servidores formaram a segunda turma de 2022 do curso Cerimonial e Protocolo de Eventos | Foto: Divulgação/Egov-DF

“Este é o primeiro e importante passo. Assim como um evento de pequeno porte pode se transformar em um megaevento, esta formatura pode ser o início de um futuro promissor e de grandes realizações”, disse a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, escolhida para realizar a entrega dos certificados.

Da cerimônia de formatura participaram, além da diretora-executiva da Egov, a ouvidora da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), Daniela Pacheco, e a professora do curso de Cerimonial e Protocolo de Eventos do Instituto Federal Brasília (IFB), Juliana Viegas.

A formanda Georgia Coutinho, servidora da Controladoria-Geral do DF, foi a oradora escolhida pela turma e proferiu logo depois das solenidades de abertura palavras de agradecimento e motivação.

“Um bom cerimonialista tem que saber ouvir para conseguir atingir os objetivos do evento. Ser flexível e, acima de tudo, humano é essencial. Porque não adianta saber as normas e regras vigentes e não ser afável e empático. É um curso incrível. Gratidão a nossa mentora, que detém uma bagagem cultural enriquecedora. Pessoa íntegra e inteligente.”

Referência no setor público, com 30 anos de experiência na área, a instrutora Raab Simões, que ministra o curso há 15 anos na Egov, destacou os diversos campos de atuação que a capacitação pode proporcionar aos formandos: “É um curso bem rico e com área de atuação ampla”.

“Sempre digo aos meus alunos que quando comecei não sabia nada. Era muito escassa a quantidade de bibliografia disponível na época, tive que estudar bastante para poder lecionar no meio acadêmico”, explicou a instrutora, que também já ministrou aulas em renomados centros acadêmicos de Brasília.

Daniela Pacheco ressaltou em seu discurso a semelhança comum da profissão de ouvidor com a de cerimonialista: “O trabalho é pontuado na legislação e no amor ao servir. O cerimonialista tem afeição em servir e o ouvidor em ouvir. Ambos, são zelosos e detentores do amor em servir”.

“Além de obedecer aos protocolos, regras e normas que regem as solenidades, é necessário ter um olhar crítico, habilidades e competências para atuar com organizações de eventos” Juliana Viegas, professora do IFB

Já a professora do IFB Juliana Viegas falou das responsabilidades que a profissão impõe. “Além de obedecer aos protocolos, regras e normas que regem as solenidades, é necessário ter um olhar crítico, habilidades e competências para atuar com organizações de eventos”, afirmou, alertando, ainda, que a área está em crescimento.

“É uma capacitação de conteúdo relevante que está em ascensão no mercado. O treinamento é extenso e denso, mas através da prática o cursista aprimora todo conteúdo”, explicou a professora.

A formanda Ana Cláudia Tissiani Mourthé Starling, que já atua na área, contou que buscou a capacitação para aperfeiçoar conhecimentos. “O curso foi muito interessante e acrescentou bastante conhecimento que vai somar ao meu dia a dia de trabalho. A busca por novos conhecimentos é importante, sempre temos algo para aprender”, declarou a servidora, que faz parte da equipe de cerimonial do gabinete do governador.

O formando Alisson Cavalcanti, que também atua na equipe de cerimonial do gabinete do governador, explicou que coadunar a teoria com prática é essencial para obter sucesso na profissão. “Além de acrescentar mais valor e peso ao meu currículo, essa certificação da Egov me proporcionou o aprimoramento das legislações e teorias vigentes. O curso de cerimonial e eventos é uma área muito grande e a prática proporciona êxitos”.

Para conferir a lista completa de capacitações e se inscrever nos cursos e atividades da Egov, acesse este link .

*Com informações da Escola de Governo do DF